Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Philipp Voet van Vormizeele übernimmt als Chief Human Resources Officer bei TK Elevator. Bei Daimler folgt Mercedes-Personalchefin Sabine Kohleisen auf Personalvorstand Wilfried Porth. Thomas Edig ist Personalchef bei Volkswagen Sachsen. Und Holger von Hebel wird Arbeitsdirektor bei Bosch Rexroth.

Philipp Voet van Vormizeele wird zum 1. Oktober 2021 als Chief Human Resources Officer (CHRO) bei TK Elevator die Nachfolge von Detlef Hunsdiek antreten, der in den Ruhestand geht. Van Vormizeele ist aktuell noch Head of Legal, Compliance & Labor Relations bei TK Elevator.

Daimler: Mercedes-Personalchefin Sabine Kohleisen beerbt Wilfried Porth

Daimler-Personalvorstand und Arbeitsdirektor Wilfried Porth wird nach 13 Jahren im Amt sein Mandat im Dezember 2021 auf eigenen Wunsch niederlegen, wie das Unternehmen mitteilt. Als Nachfolgerin wurde am 21. Juli Sabine Kohleisen bestimmt. Kohleisen ist seit 2019 Personalvorstand und Arbeitsdirektorin der Mercedes-Benz AG.

Bild: Mercedes-Benz AG Sabine Kohleisen

VNW-Personalchef geht zu VW Sachsen

Thomas Edig wird ab dem 1. September 2021 Geschäftsführer Personal & Organisation bei der Volkswagen (VW) Sachsen GmbH. Er ist Nachfolger von Dirk Coers, der altersbedingt ausscheidet. Edig ist aktuell noch Personalvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VNW) in Hannover, wo dann Astrid Fontaine übernehmen wird. Sie kommt von Bentley.

Bosch Rexroth bekommt einen neuen Arbeitsdirektor

Holger von Hebel wird zum 1. Oktober 2021 Arbeitsdirektor und Finanzvorstand bei Bosch Rexroth. Er folgt auf Markus Forschner, der am 1. Januar 2022 in der Geschäftsführung von Robert Bosch als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Performance Officer (CPO) übernehmen und bereits im Oktober dorthin wechseln wird. Von Hebel war zuletzt seit 2017 Geschäftsleiter der Business Unit Mobilhydraulik bei Bosch Rexroth.

Bild: Haufe Online Redaktion Holger von Hebel

SAP-Personalerin Sabine Bendiek ist nun auch COO

Sabine Bendiek, seit Januar 2021 Arbeitsdirektorin und Chief People Officer bei SAP, hat am 1. Juli 2021 zusätzlich das Amt als Chief Operating Officer (COO) übernommen, wie das Unternehmen bestätigte. Bislang hatte Chief Executive Officer (CEO) Christian Klein diese Aufgaben inne.

Katja Borghaus ist jetzt Personalleiterin bei Lanxess

Lanxess hat seit Kurzem eine neue Personalleiterin. Katja Borghaus folgt auf Katja Conner, die das Unternehmen bereits im November 2020 verlassen hat. Borghaus war zuletzt seit 2016 Vice President (VP) Human Resources Continental Europe & Geschäftsführerin Human Resources Germany bei Aramark. Ihren Job dort hat am 15. Juni 2021 Simone Zilgen übernommen.

Christiane Kosmas übernimmt HR Operations bei Uniper

Christiane Kosmas ist seit dem 1. Juli 2021 Senior Vice President (SVP) HR Operations bei Uniper. Sie übernimmt von Bernhard Ehret, der das Unternehmen verlassen hat. Kosmas war zuvor Director Project Management – HR Projects bei Aldi Süd.

Enercity: Dirk Schulte kommt als Arbeitsdirektor von der BVG

Dirk Schulte wird mit Wirkung zum 1. Januar 2022 Arbeitsdirektor und Mitglied im Vorstand beim Energieversorger Enercity. Er ist derzeit noch Vorstand für Personal und Soziales bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) tätig, G), wo er seit Februar 2015 Vorstand für Personal und Soziales ist.

Bild: BVG/Oliver Lang Dirk Schulte

TK: Evelyn Falk leitet Geschäftsbereich Personal

Evelyn Falk hat am 1. Juli 2021 die Leitung des Geschäftsbereichs Personal bei der Techniker Krankenkasse (TK) übernommen. Sie verantwortet die gesamten Personalthemen. Falk kommt von der Deutsche Lufthansa Group, wo sie zuletzt seit 2020 als Senior Director HR Management Hub FRA LH Airline tätig war.

Thalia Bücher: Bettina Günther verantwortet HR-Management

Bettina Günther wird ab dem 1. August 2021 als Mitglied der Geschäftsführung das Human Resources (HR)-Management der Thalia Bücher GmbH verantworten. Sie leitete zuletzt als Director HR People Experiences & Technology das HR-Management von Amazon Deutschland & Emerging Markets.

Neue Leiterin Personal bei der Berliner Hertha

Dana Nouzovska ist seit Kurzem Leiterin Personal bei der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Sie kommt von der Alba Group, wo sie seit November 2010 verschiedenen HR-Führungsfunktionen innehatte, zuletzt ebenfalls als Leiterin Personal.

Heike Borst übernimmt als CPO bei PIA

Die PIA Group hat Heike Borst zur Chief People Officer (CPO) ernannt. Sie wird auch die Themen Culture, Organisation, Recruiting und Karriereentwicklung verantworten. Zuletzt trug Borst bei der Tochtergesellschaft Pia Dymatrix die Verantwortung für den Bereich "People Relations". Zudem leitete sie PIA Campus, das interne Weiterbildungsprogramm der Gruppe, und DPP, das interne Diversity-Programm.

Kerstin Kage wird Chief People Officer bei Primus Immobilien

Die Primus Immobilien AG hat Kerstin Kage mit Wirkung zum 1. August 2021 zum Vorstand für Human Resources (Chief People Officer) berufen. Sie ist seit rund zehn Jahren im Unternehmen und war bislang als Prokuristin im Bereich Finanzierung tätig.

Bild: Primus Immobilien AG Kerstin Kage

Neuer Geschäftsführer Personal bei der Bitburger Braugruppe

Stefan Schmitz ist mit Wirkung zum 1. Juli 2021 zum Geschäftsführer Personal und Recht bei der Bitburger Braugruppe berufen worden. Er ist Nachfolger von Stephan Fahrig, der sich künftig auf den Geschäftsbereich Finanzen, IT und Einkauf konzentrieren wird. Schmitz war zuvor seit Januar 2019 bereits Leiter Personal im Unternehmen.

Düsseldorfer Airport: Lars Mosdorf ist der neue Arbeitsdirektor

Der Geschäftsführer und Arbeitsdirektor des Düsseldorfer Airports, Michael Hanné, ist am 30. Juni 2021 in den Ruhestand getreten. Lars Mosdorf, bereits Mitglied der Geschäftsführung, hat am 1. Juli die Nachfolge angetreten.

Paul Mayr holt Kerstin von Berchem als Personalleiterin

Kerstin von Berchem hat vor Kurzem die Personalleitung bei der Paul Mayr GmbH & Co. KG übernommen. Die Position wurde neu geschaffen. Sie kommt von der Jonas Better Place GmbH, wo sie in verschiedenen HR-Funktionen tätig war, zuletzt seit Dezember 2015 als Personalleiterin.

In eigener Sache: "Personalmagazin" kürt HR-Köpfe 2021

Die Redaktion des Personalmagazins hat im Juli die 40 führenden Köpfe des HR-Managements 2021 in Deutschland gekürt. Ausgezeichnet wurden herausragende Persönlichkeiten in den drei Kategorien Management, Wissenschaft und Beratung. Zwei weitere Personen wurden für langjährige Verdienste um die HR-Community mit der Aufnahme in die "HR Hall of Fame" geehrt.