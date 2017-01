26.01.2017 | Aus der Praxis - für die Praxis

Skonti und Rabatte in der Bilanz: Hier erfahren Sie, was zu beachten ist.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Unter der Rubrik „Aus der Praxis - für die Praxis“ greifen wir Kundenanfragen auf, die ein Fachautor für uns beantwortet: Wann wirken sich Skonti und Rabatte anschaffungspreismindernd aus?

Fragen zu Skonti und Rabatte

Werden Skonti als Anschaffungspreisminderungen gewertet, da diese immer auf den gesamten Rechnungsbetrag gewährt werden und nicht auf einzelne Positionen?

Wie ist ein Rabatt auf eine Gesamtrechnung zu erfassen, wenn dieser nicht auf die einzelnen Positionen aufgeteilt ist?

Antworten:

Klarstellung im BilRUG

Der Gesetzgeber hat mit dem Bilanzrichtlinieumsetzungsgesetz (BilRUG) im § 255 Abs. 1 Satz 3 HGB klargestellt, dass Anschaffungspreisminderungen, die dem Vermögensgegenstand einzeln zugerechnet werden können, abzusetzen sind. Fraglich ist dabei die Abgrenzung der Einzelzurechnung, die nicht trennscharf ist. Grundsätzlich gilt, dass die direkte Zurechenbarkeit gegeben ist, wenn ein eindeutiger quantitativer (mathematisch ausdrückbarer) Zusammenhang zwischen dem Vermögensgegenstand und dem Rabatt besteht. Wenn ein Rabatt auf eine Gesamtrechnung gewährt wird, so müssen daher alle Vermögensgegenstände prozentual um den Rabatt reduziert erfasst werden.

Beispiel einer Gesamtrechnung mit Pauschalrabatt

Beispiel einer Gesamtrechnung für den Einkauf von Obst mit einem Pauschalrabatt:

Menge Produkt Preis 6000 Kg Äpfel 5.000,00 € 3000 Kg Birnen 2.000,00 € 2000 Kg Bananen 3.000,00 € Pauschal-Rabatt - 1.000,00 € netto 9.000,00 € + 7% U.St. 630,00 € brutto 9.630,00 €

Der Pauschalrabatt entspricht einem Nachlass von 10%, der nun jeweils bei der Anschaffungskostenerfassung den einzelnen Positionen zuzuordnen ist:

Menge Produkt Preis Rabatt Anschaffungskosten 6000 Kg Äpfel 5.000,00 € - 500,00 € 4.500,00 € 3000 Kg Birnen 2.000,00 € - 200,00 € 1.800,00 € 2000 Kg Bananen 3.000,00 € - 300,00 € 2.700,00 € Pauschal-Rabatt - 1.000,00 € netto 9.000,00 € 9.000,00 € + 7% U.St. 630,00 € 630,00 € brutto 9.630,00 € 9.630,00 €

Analog: Versand- und Transportkosten

Analog wären auch Versand- und Transportkosten den Vermögensgegenständen als Anschaffungsnebenkosten zuzurechnen, es sei denn, eine wertmäßige Verteilung gibt die tatsächlichen Gegebenheiten völlig falsch wieder. Dies wäre etwa der Fall, wenn der Transport von Bananen deutlich aufwändiger und teurer wäre als von Äpfeln und Birnen.

Zeitlich auseinanderliegende Erwerbe und Rabatteinräumungen

Herausfordernd ist die Frage, was mit zeitlich auseinanderliegenden Erwerben und Rabatteinräumungen geschieht:

Bei Skonto kann es sich dabei i.d.R. nur um wenige Tage handeln,

kann es sich dabei i.d.R. nur um wenige Tage handeln, bei rückwirkenden Jahresgutschriften (Boni) fällt oft die Nachverfolgung der im Nachhinein durch den Boni verbilligten Produkte sehr schwer.

Theoretisch verlangt der Gesetzgeber auch nachträgliche Anschaffungskostenänderungen zu berücksichtigen. Daher müsste der in der GuV erfasste Aufwand der bereits verbrauchten Produkte aus der Rechnung anteilig korrigiert werden und der restliche Anteil des Skontos/der Gutschrift müsste bei den noch aktivierten einzelnen Produkten anschaffungskostenmindernd berücksichtigt werden.

Allerdings kann hier mit dem Wesentlichkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot argumentiert werden: Zu aufwendige Anpassungen können unterbleiben , solange die Auswirkungen unwesentlich sind.

Dann wäre eine sofortige erfolgswirksame Erfassung des gesamten Skontos/Bonis in der GuV möglich, wobei das Stetigkeitsgebot zu beachten ist und somit auch in den folgenden Perioden ähnliche Vorgänge immer so zu behandeln sind.

Diese Informationen könnten Sie auch interessieren:

Abschreibungsbeginn ab Erlangung des wirtschaftlichen Eigentums