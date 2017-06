Finanzielle Förderung von Mieterstrom bei Photovoltaikanlagen

06.06.2017 | Bundesrat

Durch das Gesetz sollen 370.000 zusätzliche Solaranlagen installiert werden.

Bild: Gabi Schoenemann ⁄ pixelio.de

Die Bundesregierung hat einen Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in den Bundestag eingebracht. Nach der 1. Beratung im Bundestag am 18.5.2017 hat am 2.6.2017 der Bundesrat dazu Stellung genommen und Änderungen angeregt.

Das Ziel: Solarstromnutzung

Kernbestandteil des geplanten Gesetzes ist die Förderung von Mieterstrom. Der Bau von Photovoltaikanlagen und die unmittelbare Nutzung des erzeugten Stroms durch Mieter soll attraktiver gemacht werden. Auf diese Weise könnten bis zu 3,8 Millionen Wohnungen von der direkten Solarstromnutzung profitieren und es würden ca. 370.000 zusätzliche Solaranlagen installiert werden.

Die Förderung: Mieterstromzuschlag

Hierzu ist vorgesehen, dass Vermieter finanziell gefördert werden, wenn sie Solarstrom ohne Nutzung des Netzes direkt an Letztverbraucher - die Mieter im jeweiligen Wohngebäude - liefern. Die Höhe des Mieterstromzuschlags (§ 21 Abs. 3 EEG 2017) soll abhängig von der Größe der Photovoltaikanlage sein und sich auch an der jeweiligen Zubaurate orientieren. Derzeit ist folgende Höhe vorgesehen:

Installierte Leistung Mieterstromzuschlag bis 10 kW 3,81 Cent je kWh über 10 kW bis 40 kW 3,47 Cent je kWh über 40 kW bis 100 kW 2,21 Cent je kWh

Der Zuschlag wird - wie für EEG-Vergütungen üblich - fest für die Dauer von 20 Jahren ab Inbetriebnahme gezahlt.

Ein weiterer Vorteil für den Betreiber der Photovoltaikanlage wie auch für den Mieter wird sein, dass keine Netzentgelte, Konzessionsabgaben, Umlagen und Stromsteuer anfallen. Lediglich die EEG-Umlage wird in voller Höhe fällig.

Der nicht vom Mieter abgenommene Strom wird in das Netz eingespeist und mit der normalen Einspeisevergütung nach dem EEG vergütet.

Die Voraussetzungen

Als Mieterstrom gilt der Strom, der durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohngebäudes erzeugt und ohne Nutzung des allgemeinen Versorgungsnetzes direkt an die Letztverbraucher (insbesondere Mieter) im jeweiligen Wohngebäude geliefert und verbraucht wird.



Als weitere Voraussetzung für die gesonderte Förderung ist vorgesehen, dass das Wohngebäude mindestens zu 40 % der Fläche zu Wohnzwecken genutzt wird. Es ist jedoch nicht nur eine Stromlieferung an Wohnungsmieter möglich. Auch an einen Gewerbebetrieb im Gebäude kann Strom abgegeben und der Mieterstromzuschlag erlangt werden, sofern die gewerbliche Fläche unter 60 % der Gesamtgebäudefläche bleibt. Auch Eigentumswohnungen können profitieren, indem die Eigentümergemeinschaft die Photovoltaikanlage betreibt und den Strom an die einzelnen Wohnungseigentümer bzw. deren Mieter liefert. Mangels Lieferung an den Letztverbraucher ist aber der vom Eigentümer der Photovoltaikanlage selbst verbrauchte Strom - sog. Eigenversorgung - nicht begünstigt.

Die Mieter sollen frei wählen können, von wem sie ihren Strom beziehen - vom Vermieter oder von einem Energieversorger. Deshalb sollen Mietvertrag und Mieterstromvertrag getrennt voneinander abgeschlossen werden.

Die Vertragslaufzeit soll nicht länger als 1 Jahr betragen, ohne eine stillschweigende Verlängerung und mit gesonderter Möglichkeit zur Kündigung mit 3-monatiger Frist.

Vorgesehen ist eine Preisobergrenze mit 90 % des örtlichen Grundversorgertarifs, sodass die Mieter ihre Stromkosten um mindestens 10 % reduzieren können.

Die jeweilige Förderung wird es nur für Anlagen mit einer insgesamt installierten Leistung von bis zu 100 kWh geben. Insgesamt wird die Förderung auf einen jährlichen Zubau von 500 MW begrenzt.

Stellungnahme des Bundesrats

Am 2.6.2017 haben die Bundesländer die Bundesregierung zu folgenden Punkten um Prüfung, Änderung bzw. Aufnahme gebeten:

Es sollten auch Gebäude im räumlichen Zusammenhang , z. B. innerhalb eines Wohnquartiers oder auf Nachbargebäuden, unter die Förderung fallen.

, z. B. innerhalb eines Wohnquartiers oder auf Nachbargebäuden, unter die Förderung fallen. Ebenso sollte eine Kombination mit weiteren Erzeugungs- und Speicheranlagen ermöglicht werden.

mit weiteren Erzeugungs- und Speicheranlagen ermöglicht werden. Die steuerlichen Privilegien im KStG und GewStG könnten ausgeweitet werden, damit für die Wohnungswirtschaft einen gezielter Anreiz für PV-Mieterstrommodelle besteht.

einen gezielter Anreiz für PV-Mieterstrommodelle besteht. Die 100 kW-Beschränkung ist zu gering bemessen; der Bundesrat plädiert für eine Leistungsbegrenzung bei 250 kW .

bei . Aufgehoben werden sollte die vorgesehene Zubaubegrenzung mit 500 MW, da der geplante Ausbaukorridor seit Jahren ohnehin nicht erreicht wird.

Gesetzlich sollte auch noch fixiert werden, dass die Abnahme von Mieterstrom nicht Bedingung für den Abschluss eines Wohnraummietvertrags sein darf.

für den Abschluss eines Wohnraummietvertrags sein darf. Nur bei kurzzeitiger Vermietung (max. 6 Monate) kann eine Koppelung zwischen Mietvertrag und Stromliefervertrag zugelassen werden. Im Übrigen sollte die Rechtsfolge bei einem Verstoß gegen das Koppelungsverbot klar geregelt sein.

(max. 6 Monate) kann eine Koppelung zwischen Mietvertrag und Stromliefervertrag zugelassen werden. Im Übrigen sollte die Rechtsfolge bei einem Verstoß gegen das Koppelungsverbot klar geregelt sein. Schließlich wünscht der Bundesrat, dass die max. 1-jährige Vertragslaufzeit des Stromliefervertrags auf 2 Jahre verlängert wird.

Inkrafttreten

Es ist geplant, dass das Gesetz am Tag nach seiner Verkündung in Kraft tritt. Fraglich ist jedoch, ob dies zeitlich noch in 2017 gelingen kann.

Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 16.5.2017, Bundestags-Drucksache 18/12355

Stellungnahme des Bundesrats v. 2.6.2017, Bundesrats-Drucksache 347/17 (Beschluss)