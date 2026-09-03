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Prozessoptimierung

Saal mit Menschen
Bild: HHU/Robin-M. Aust

Erfolg mit einfachen Prozessen. Schlanke Prozesse helfen, Kosten zu senken. Wer die eigenen Abläufe effektiver gestaltet, hat mehr Zeit für den Kunden und ist fit für den Wettbewerb.

Um dies zu erreichen, sind Geschwindigkeit und Professionalität mehr denn je gefordert. Allgemein gesprochen geht es bei der Prozessoptimierung um die Optimierung von Effektivität und Effizienz bestehender Geschäfts-, Produktions- und Entwicklungsprozesse.

Werkzeuge der Prozessoptimierung

Ein geeignetes Software-Produkt, welches nicht selten an die besonderen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden muss, ist Teil der Ausgangsanalyse der Prozessanalyse. Erst eine grundlegende Untersuchung bestehender Prozesse und Abläufe kann Optimierungspotential zu Tage fördern. Auch Simulationsprogramme, die die Auswirkungen von Veränderungen simulieren sollen, sind meist Teil der Prozessoptimierung. Da jeder Prozess und jedes Unternehmen verschieden sind, gibt es jedoch keine allgemeingültige Empfehlung und auch keinen alleinigen Marktführer.

Mensch auf Weg rot
Mensch auf Weg rot
Neue Studie

Fünf Faktoren entscheiden über Erfolg oder Misserfolg einer KI-Transformation

Unternehmen aus praktisch allen Branchen stehen vor der Herausforderung, Ansätze der Künstlichen Intelligenz (KI) in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren, um damit effizienter oder erfolgreicher am Markt agieren zu können. Trotz der unbestrittenen KI-Notwendigkeit ist oft unklar, an welchen Stellschrauben im Unternehmen hierfür tatsächlich gedreht werden muss. Eine aktuelle Studie hat dazu fünf Erfolgsfaktoren identifiziert.
Lettau, Laura
Lettau, Laura
Wirksames Kostenmanagement

Wie Unternehmen ihre Ausgaben senken, ohne ihr Wachstum auszubremsen

Wirtschaftliche Unsicherheit verleitet viele Unternehmen zu pauschalen Sparprogrammen. Doch wer Kosten „mit dem Rasenmäher“ senkt, riskiert Motivation, Innovationskraft und langfristiges Wachstum. Laura Lettau, Head of Finance bei Moss, zeigt, wie intelligentes Kostenmanagement nach der 30/60/90-Tage-Logik aussieht, warum Transparenz wichtiger ist als der Rotstift – und wie CFOs Sparen zu einem strategischen Führungsinstrument machen können.
Euro Geldscheine aufgefächert Nahaufnahme
Euro Geldscheine aufgefächert Nahaufnahme

Kommunaler Haushalt - Forderungen und Forderungsmanagement

Mit der Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in den Kommunalverwaltungen rücken die Forderungen und das Forderungsmanagement stärker als bisher ins Blickfeld. Aus Kasseneinnahmeresten werden in der Doppik Forderungen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. In unserem Top-Thema wird die Bedeutung des Forderungsmanagements in der öffentlichen Verwaltung aufgegriffen und wie ein effektives Forderungsmanagement umgesetzt werden kann.
Verbindungen
Verbindungen
Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Ressourcen & Prozesse: Die notwendigen Mittel und Verfahren bereitstellen

Welche Bedeutung haben Ressourcen und Prozesse für die erfolgreiche Skalierung von KI im Unternehmen? Dies untersuchen Prof. Dr. Bernd Wallraff und Felix Broßmann auf Basis der Studie „Skalierung von Künstlicher Intelligenz: Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen“. Besonders im Controlling- und Finance-Bereich ist die Bereitstellung der richtigen Mittel und die Optimierung der Prozesse entscheidend, um das volle Potenzial von KI-Technologien auszuschöpfen.
Change Ambassador-Konzept
Change Ambassador-Konzept
Process Excellence 2016

Akzeptanz für nachhaltige Prozessveränderungen durch Change Ambassadors schaffen

Widerstand der Mitarbeiter kann strukturelle Prozessveränderungen erheblich erschweren und verzögern. Mit einem strukturierten Change Management sowie klarer Kommunikation können Unternehmen diesen Widerständen jedoch vorbeugen und sogar einen starken positiven Effekt zur Förderung von Veränderung hervorrufen. Besonders bewährt haben sich dabei die Change Ambassadors.
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Change-Projekt von SGL Carbon
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Change-Projekt von SGL Carbon
Process Excellence 2016

Ganzheitliche Business Process Excellence schlägt reine Produktionsoptimierung

Ganzheitliche Prozessverbesserung ist effektiver als Bereichsoptimierung. Deshalb hat die SGL Carbon ihre Excellence-Initiative von der Produktion auf das ganze Unternehmen ausgeweitet. Dabei müssen Führungskräfte den Erfolg durch Coaching, Transparenz und Kommunikation aktiv unterstützen – und selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Dabei ist Pragmatismus wichtiger als Perfektion.
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Zum Thema Prozessoptimierung
Reibungsloser Ablauf: Crashkurs Geschäftsprozesse steuern
Crashkurs Geschäftsprozesse steuern

Um Unternehmen effektiv zu steuern, müssen Geschäftsabläufe optimal laufen. Wie Sie Prozesse analysieren, Abläufe genau planen und umsetzen, erfahren Sie in diesem Buch. Es zeigt auch, wie Sie bei Diskrepanzen reagieren und alle Beteiligten miteinbeziehen.

Haufe Shop: Effiziente Verwaltung
Effiziente Verwaltung

Wie kann die öffentliche Verwaltung trotz hoher Belastung handlungsfähig bleiben? Der Schlüssel liegt in der Art, wie Entscheidungen getroffen,  Prozesse gestaltet, Standards gesetzt und Ressourcen gesteuert werden.

Haufe Shop: Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Das Buch führt in die Grundlagen und aktuellen Trends von KI ein und geht auf die speziellen Anforderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft ein, wie z. B. die Effizienzsteigerung und Kostenreduktion, Qualitätsverbesserung und Prozessoptimierung.

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Literaturauswertung zum HGB / 2.54 Informationstechnik
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Fast Close / 1 Gründe für einen Fast Close
Lexikonbeitrag
Aufgaben an Mitarbeiter ric... / 3 Delegation kontrollieren und nachbereiten
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