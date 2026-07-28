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Steuerfortbildung

Seminar Teilnehmer
Bild: Haufe Online Redaktion

Die Welt der steuerberatenden Berufe ist im Wandel und mit ihr die Anforderungen an die Steuerfortbildung. Aufgrund der Digitalisierung verändern sich stetig das Berufsumfeld und die Arbeitsgebiete. Kompetenzen in neuen Geschäftsfeldern müssen mithilfe von Weiterbildungen erworben werden, um sich auch in der Zukunft hervorragend am Markt positionieren zu können. Der Arbeitsdruck in Steuerkanzleien steigt und zwingt alle Beteiligten, in möglichst vielen Themen qualifiziert zu sein. Auch das Onboarding neuer Mitarbeiter sollte zügig abgeschlossen sein, damit sie schnell vollwertige Mitglieder des Teams werden. Neue Weiterbildungsfelder sind Tools und Softskills für die betriebswirtschaftliche Beratung der Mandanten, das Kanzleimanagement, die Kommunikation, agile Führungsmethoden und das technische Know-how, um mit der Digitalisierung Schritt halten zu können.


Globus (1)
Globus (1)
Visueller Überblick

Internationales Steuerrecht – Einstieg in ein anspruchsvolles Beratungsgebiet

Die fortschreitende Globalisierung macht das internationale Steuerrecht zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Beratungspraxis. Die Materie stellt jedoch durch das komplexe Zusammenspiel von nationalem Recht, völkerrechtlichen Abkommen und europarechtlichen Vorgaben hohe Anforderungen an das systematische Verständnis. Ein visueller Überblick erleichtert den Einstieg.     
Kollegen in Diskussion, Besprechung
Kollegen in Diskussion, Besprechung
Praxis-Tipp

Ergänzungsbilanzen und Sondervergütungen bei Personengesellschaften

Aufgrund des Transparenzprinzips und der fehlenden Steuersubjektqualität der Personengesellschaft ist die Frage der Besteuerung von Einkünften, die von einer Personengesellschaft erwirtschaftet werden, besonders interessant. Vor der Ermittlung der Einkünfte und deren konkreter Verteilung müssen verschiedene Begrifflichkeiten, wie der Begriff der Ergänzungsbilanz und der Sondervergütung, geklärt werden.
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