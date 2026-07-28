Steuerfortbildung
Die Welt der steuerberatenden Berufe ist im Wandel und mit ihr die Anforderungen an die Steuerfortbildung. Aufgrund der Digitalisierung verändern sich stetig das Berufsumfeld und die Arbeitsgebiete. Kompetenzen in neuen Geschäftsfeldern müssen mithilfe von Weiterbildungen erworben werden, um sich auch in der Zukunft hervorragend am Markt positionieren zu können. Der Arbeitsdruck in Steuerkanzleien steigt und zwingt alle Beteiligten, in möglichst vielen Themen qualifiziert zu sein. Auch das Onboarding neuer Mitarbeiter sollte zügig abgeschlossen sein, damit sie schnell vollwertige Mitglieder des Teams werden. Neue Weiterbildungsfelder sind Tools und Softskills für die betriebswirtschaftliche Beratung der Mandanten, das Kanzleimanagement, die Kommunikation, agile Führungsmethoden und das technische Know-how, um mit der Digitalisierung Schritt halten zu können.