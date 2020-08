Bild: Haufe Online Redaktion

Die Welt der steuerberatenden Berufe ist im Wandel und mit ihr die Anforderungen an die Steuerfortbildung. Aufgrund der Digitalisierung verändern sich stetig das Berufsumfeld und die Arbeitsgebiete. Kompetenzen in neuen Geschäftsfeldern müssen mithilfe von Weiterbildungen erworben werden, um sich auch in der Zukunft hervorragend am Markt positionieren zu können. Der Arbeitsdruck in Steuerkanzleien steigt und zwingt alle Beteiligten, in möglichst vielen Themen qualifiziert zu sein. Auch das Onboarding neuer Mitarbeiter sollte zügig abgeschlossen sein, damit sie schnell vollwertige Mitglieder des Teams werden.

All diese Faktoren bedingen auch einen Wandel in der beruflichen Weiterbildung. Neben der rein rechtlichen Fortbildung ist eine Weiterbildung in den Themenfeldern Management, Führung und Organisation notwendig.

Typische Steuerfortbildung und neue Weiterbildungsfelder

Die typische Steuerfortbildung umfasst eine Aktualisierung, Vertiefung bzw. Erweiterung des Wissens im Steuerrecht und gegebenenfalls in den angrenzenden Rechtsgebieten.

Neue Weiterbildungsfelder sind Tools und Softskills für die betriebswirtschaftliche Beratung der Mandanten, das Kanzleimanagement, die Kommunikation, agile Führungsmethoden und das technische Know-how, um mit der Digitalisierung Schritt halten zu können.

Steuerberatende Berufe

Als steuerberatende Berufe (auch im weiteren Sinne) werden hier angesprochen: