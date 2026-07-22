Geschäftswagen

EAuto_Ladevorgang_Nahaufnahme
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Praxis-Tipp

Firmenwagen mit Elektroantrieb: So versteuern Unternehmer die Privatnutzung

Die Regeln für die private Pkw-Nutzung sind je nach Fahrzeugart unterschiedlich und werfen häufig Fragen auf. Das gilt insbesondere für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge, für die der Gesetzgeber steuerliche Vergünstigungen geschaffen hat. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Fahrzeuge begünstigt sind und wie die private Nutzung steuerlich zu erfassen ist.
Dienstwagen_Fuhrpark_Geschäftswagen_Mercedes_DSC5378
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Fahrzeugleasing

Mehr Flexibilität durch offene Leasingverträge

Controller erkennen, dass die Fuhrparks ihrer Unternehmen beim Leasing zu viel bezahlen. Verträge werden kritisch hinterfragt und Alternativen erwogen. Alternativen - neben dem Fahrzeugkauf - ist  der kaufähnliche „offene“ Leasingvertrag entsprechend dem Leasingerlass von 1971 (Vollamortisationsvertrag). Was der Unterschied zwischen „geschlossenen“ und „offenen“ Leasingverträgen ist und welche Vorteile offene Leasingverträge im Vergleich zu „geschlossenen“ Leasingverträgen bieten lesen Sie in dieser News. 
A 05.05.981 HR
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Praxis-Tipp

Taggenaue Abrechnung für die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb bei Gewinneinkünften

Für den Bereich der Arbeitnehmer entspricht es der ständigen Rechtsprechung des BFH, dass bei einem Dienstwagen der Nutzungsvorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte bzw. ab 2014 erster Tätigkeitsstätte ein Korrekturposten zum Werbungskostenabzug darstellt und daher nur insoweit anzuwenden ist, als der Arbeitnehmer den Dienstwagen auch tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt hat. 
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Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / Schrifttum:
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