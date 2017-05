Legal Tech - ein Thema erobert die Medien und die Kanzleien

Woher kommt es, dass Legal Process Outsourcer (LPO's) in Deutschland und in Europa so wenig Beachtung finden – weder bei Rechtsabteilungen noch bei Kanzleien? Wenn auf Seiten der Rechtsabteilungen die Kostenklemme und auf Seiten der Kanzleien Wachstumsdruck und das Credo der „leanen", d.h. schlanken, aber schlagkräftigen Kanzleistruktur besteht, warum rücken dann die Angebote der LPO's nicht stärker in den Fokus?Weiter