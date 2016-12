18.12.2015 | News Verdachtsunabhängig Speichern

Neue Vorratsdatenspeicherung ist in Kraft getreten

Bild: Haufe Online Redaktion

Seit dem 18. Dezember ist das umstrittene Gesetz zur neuen Vorratsdatenspeicherung in Kraft und damit können Kommunikationsdaten aller Bundesbürger wieder ohne Anlass bis zu zehn Wochen gespeichert werden. Zugleich zeichnet sich ein neuer Streit um diese Maßnahme ab, da man in Bayern neben der Polizei auch dem Verfassungsschutz Zugriff auf diese Daten erlauben will.mehr