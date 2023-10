Rezension: Implementierung und Nutzung von SAP S/4HANA

Durch den Einsatz von SAP S/4HANA sollen Unternehmen eine optimierte Infrastruktur für die betriebliche Informationsverarbeitung erhalten. Zudem lässt sich das System zu einem effektiven Führungsinstrument entwickeln. Diese Themenausgabe stellt zwei Bücher mit Grundlagenwissen im Finance-Bereich und ein Werk zum Investitionsmanagement vor.

Grundlagen der Buchführung mit S/4HANA

Löw, Isabella: Finanzwesen in SAP S/4HANA Das Praxishandbuch, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Bonn: Rheinwerk 2023 – 580 Seiten, 79,90 EUR, E-Book 79,90 EUR, Bundle Buch + E-Book 84,90 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band erscheint in der Reihe SAP Press. SAP Press ist den Angaben zufolge eine gemeinschaftliche Initiative von SAP und der Rheinwerk GmbH. Ziel der Reihe ist, Anwendern qualifiziertes Wissen zur Verfügung zu stellen. Gemäß Untertitel stehen diese Themen im Fokus dieses Buches: 1. Aktuelles Know-how für den Arbeitsalltag in der Finanzbuchhaltung. 2. Alle Aufgaben im Griff zu behalten: Von der Anlagenbuchhaltung bis zum Zahlungsverkehr. 3. Neuerungen zu erklären: SAP Fiori, Business Partner u.v.m.

Zur Autorin: Dr. Isabella Löw ist nach Verlagsangaben erfahrene Buchautorin und Autorin zahlreicher Trainingsunterlagen für Weiterbildungsakademien.

Zum Inhalt: 1. Einleitung, 2. Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori, 3. Hauptbuchhaltung, 4. Der Geschäftspartner als Kreditor, 5. Der Geschäftspartner als Debitor, 6. Zahlen, Mahnen und Korrespondenz, 7. SAP Cash Operations und Banking, 8 Anlagenbuchhaltung, 9. Abschlussarbeiten, 10. Anhang.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band versteht sich als praktischer Begleiter und Unterstützer für Mitarbeitende im Rechnungswesen. Vielfältige Fragen, die der Systemeinsatz aufwirft, nimmt die Autorin in ihrem Buch auf.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung ermöglicht einen gezielten und systematischen Wissenserwerb. Die Ausführungen erfolgen in einer verständlichen Sprache.

Vielfältige Hilfen erleichtern das Arbeiten mit diesem Praxishandbuch, z. B. Muster und Screenshots, Infoboxen stellen Wesentliches heraus etc. Die Gestaltung ist insgesamt lesefreundlich.

Ein umfangreicher Anhang enthält u. a. ein Glossar und weiterführende

Informationsquellen.

Insgesamt ein Werk, das den Stoff in systematischer, praxisnaher verlässlicher und lesefreundlicher Art vermittelt.

Unterstützung bei der Implementierung von S/4HANA Finance

Kunze, Thomas / Kurzke, Christian / Schmalzing, Kathrin: SAP S/4HANA Finance – Customizing, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Bonn: Rheinwerk 2022 – 986 Seiten, Buch 89,90 EUR / E-Book 89,90 EUR / Bundle Buch + E-Book 94,90 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band erscheint ebenfalls in der Reihe SAP Press. Thematische Schwerpunkte sind u. a.: Customizing von Finanzbuchhaltung und Controlling, Upgrade und Neuimplementierung. Mit einem durchgängigen Praxisbeispiel und vielen Tipps und Tricks einschließlich der Neuerungen von Release 2021.

Zu den Autorinnen und Autoren: Den Angaben zufolge ist Thomas Kunze Principal Solution Architect Finance bei SAP mit dem Schwerpunkt auf SAP S/4HANA Finance. Christian Kurzke ist Business Process Principal Consultant im Bereich LoB Finance bei SAP Deutschland SE & Co. KG. Kathrin Schmalzing arbeitet als Director bei einer Beratungsfirma in den USA im Bereich SAP-Transformationen und SAP-Einführungen.

Zum Inhalt: 1. Einführung in SAP S/4HANA Finance, 2. Organisationsstrukturen, 3. Stammdaten, 4. Hauptbuchhaltung, 5. Debitoren, 6. Kreditoren, 7. Bankbuchhaltung, 8. Anlagenbuchhaltung, 9. Gemeinkostencontrolling, 10. Produktkostenrechnung, 11. Ergebnis- und Marktsegmentrechnung, 12. Abschlussarbeiten, 13. SAP S/4HANA Cloud for Advanced Financial Closing, 14. Migration nach SAP S/4HANA.

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Buch versteht sich als Guide für die Finance-Implementierung.

Schritt für Schritt führt das Buch in detaillierte Anleitungen durch wichtige Systemeinstellungen in SAP S/4HANA Finance.

Die Autorin und die Autoren vermitteln das Wissen in tief strukturierter Form und nutzen zahlreichen Lern- und Lesehilfen, z. B. Infoboxen, textliche Hervorhebungen, Tabellen und Abbildungen Zusammenfassungen usw.

Die Orientierung an Praxisfragen sowie fachliche und sprachliche Verständlichkeit sind wesentliche Merkmale der Veröffentlichung.

Der Titel kann eine nützliche Hilfe sein bei der Anpassung des Systems an die speziellen Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmen.

Investitionsmanagement mit S/4HANA

Varnholt, Norbert / Hoberg, Peter / Wilms, Stefan / Lebefromm, Uwe: Investitionsmanagement: Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Umsetzung mit SAP S/4HANA®, 2. Auflage. Berlin: De Gruyter 2023 - 337 Seiten, 39,95 EUR / PDF 39,95 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Das Buch richtet sich an alle, die mit dem Investitionsmanagement in der Praxis und an Hochschulen befasst sind. Es verknüpft die Darlegung betriebswirtschaftlicher Grundlagen mit der Umsetzung in SAP.

Zu den Autoren: Prof. Dr. Norbert Varnholt ist Professor für BWL an der Hochschule Worms. Prof. Dr. Peter Hoberg ist ebenfalls Professor für BWL an der Hochschule Worms. Ferner ist Prof. Dr. Stefan A. Wilms Professor für Unternehmensrechnung. Dr. Uwe Lebefromm ist Senior Education Spezialist bei der SAP Deutschland.

Zum Inhalt: 1. Investitionsrechnung, 2. SAP – Portfolio und Projekt Management in SAP S/4HANA, 3. SAP-Projekt-System in SAP S/4HANA, 4. SAP Investitions-Management in SAP S/4HANA

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band verfolgt eine doppelte Zielsetzung: 1. Sowohl für Praktikerinnen und Praktiker als auch für Studierende ein geeignetes Lernangebot zu bieten. 2. Die betriebswirtschaftlichen Grundlagen und das SAP-Wissen aufeinander abgestimmt zu vermitteln und trotzdem auch thematisch unabhängig voneinander lesbar zu sein.

Zahlreiche Aufgaben mit Lösungen erweitern das Lernangebot.

Relevante Probleme, etwa die zugrunde liegenden Annahmen etc. werden angemessen angesprochen, was den Lerneffekt steigert.

91 Abbildungen und 56 Tabellen veranschaulichen die Ausführungen, eine übersichtliche Darstellung und eine tief strukturierte Vermittlung fördern die Benutzungsfreundlichkeit.

Mehr als die Hälfte des Lehrbuchs widmet sich facettenreich der Investitionsrechnung, der andere Teil behandelt die Umsetzungs- und Entscheidungsunterstützung sowohl mit Excel als auch mit SAP S/4HANA.

