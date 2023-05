Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit ist eine herausragende Managementaufgabe. Dazu haben sich verschiedene Ansätze mit vielfältigen Methoden und Instrumenten herausgebildet. Diese Themenbesprechung vermittelt hierzu Fachliteratur mit wertvollem Know-how und vielfältigen Impulsen.

Standardwerk zur Gestaltung des Unternehmenswandels

Doppler, Klaus / Lauterburg, Christoph: Change Management: Den Unternehmenswandel gestalten, 14., aktualisierte Auflage. Frankfurt: Campus 2019 – 586 Seiten, 79 EUR (Buch und E-Book in einem)

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Erfolgreiches Standardwerk seit 1994 in hoher Auflage.

Die Autoren: Klaus Doppler und Christoph Lauterburg (†) sind seit vielen Jahren selbstständige Organisationsberater.

Zum Inhalt: 1. Zustandsbild und Perspektiven, 2. Organisation: Design for Change, 3. Führung: Das neue Bild des Managers, 4. Change Management: Die Geschichte eines Begriffs, 5. Die Psychologik des Misslingens, 6. Schlüsselfaktoren erfolgreichen Vorgehens, 7. Führung im Wandel, 8. Hierarchie und Macht, 9. Das Dilemma mit den Emotionen, 10. Charta des Managements von Veränderungen, 11. Strategieentwicklung, 12. Instrumente und Verfahren der Unternehmensentwicklung, 13. Organisationsdiagnose, 14. Führen durch Zielvereinbarung, 15. Moderation, 16. Persönliches Feedback, 17. Prozessorientiertes Projektmanagement, 18. Umgang mit Widerstand, 19. Gestaltung der Kommunikation, 20. Fusionen und Akquisitionen, 21. Die Kunst des der Gestaltung von Workshops, 22. Konfliktmanagement, 23. Teamentwicklung, 24. Veränderung der Unternehmenskultur, 25. Coaching, 26. Auswahl und Einsatz externer Berater, 27. Umgang mit dem Faktor Zeit, 28. Kriterien erfolgreicher Unternehmensführung, 29. Qualifikation, 30. Ausblick und Perspektiven.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der erste Teil des Buches befasst sich mit der Notwendigkeit von Veränderungen. Es schließen sich Grundsätze eines geeigneten Vorgehens an. Im Mittelpunkt stehen Methoden und Instrumente der Veränderungsarbeit.

Die Autoren treten für eine radikale Konsequenz in der Umsetzung ein. Aber auch unter der beharrlichen Berücksichtigung der sozialen Belange der Betroffenen und Beteiligten sowie unter Anwendung einer prozessorientierten Vorgehensweise.

Ergänzende Arbeitsmaterialien stehen als Zusatzmaterial zum Download zur Verfügung. Die stichprobenweise Überprüfung verlief erfolgreich.

Das Buch ist lesefreundlich gestaltet: gut lesbare Schrift, tiefe Gliederung und übersichtliche Aufmachung, Abbildungen und Infokästen sowie Lese- und Orientierungshilfen.

Ein hoher Praxisbezug und eine intensive Themenbearbeitung kennzeichnen diese Veröffentlichung.

Verlagspräsentation mit Leseprobe.

Handbuch zur permanenten Reorganisation

Exler, Markus, W. / Situm, Mario (Hrsg.): Restrukturierungs- und Turnaround-Management: Strategien, Erfolgsfaktoren und Best Practice für die Transformation, 2., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. Berlin: ESV 2019 – 603 Seiten, 79,95 EUR / E-Book 71,90 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: In diesem Sammelwerk beleuchtet eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren facettenreich das Themenfeld Restrukturierungs- und Turnaround-Management. Den Angaben zufolge ist die Veröffentlichung im Wesentlichen am Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung an der Hochschule in Kufstein entstanden.

Zu den Herausgebern: Prof. (FH) Dr. Markus W. Exler, Leiter Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung, an der FH Kufstein. Prof. (FH) Dr. Dr. Mario Situm, MBA, Studiengangsleiter Bachelor Unternehmensführung, Master Unternehmensrestrukturierung & -sanierung, Master Corporate Transformation Management.

Zum Inhalt: 1. Der Restrukturierungsprozess, 2. Operative Restrukturierung, 3. Finanzwirtschaftliche Restrukturierung, 4. Strategische Restrukturierung, 5. Instrumente der Krisenfrüherkennung, 6. Sanierungskonzepte und insolvenzrechtliche Besonderheiten, 7. Zum guten Schluss.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band greift Restrukturierung und Transformation als Bestandteil eines permanenten Verbesserungsprozesses auf. Das Buch gibt dazu einen breiten Einblick in vielfältige Reorganisationsmaßnahmen zur Erhaltung von Rendite- und Wettbewerbsfähigkeit.

24. Kapitel ebnen den Weg zu einem vertiefenden Zugang zur Thematik und ermöglichen ein genaueres Verständnis. Der fein gegliederte Stoff und die Expertise der zahlreichen Mitwirkenden eröffnen vielfältige Perspektiven auf die Themenstellung – und führen insgesamt zu einer bemerkenswerten Aussagekraft.

126 Abbildungen veranschaulichen Sachverhalte und lockern den Text auf. Die Beiträge sind tief gegliedert, beginnen jeweils mit einer komprimierten, aussagekräftigen Zusammenfassung und enden mit einem Resümee. Umfangreiche Quellenverzeichnisse ergänzen die Ausführungen.

Der Band kann helfen, den permanenten Reorganisationsbedarf frühzeitig zu erkennen und wirksame Maßnahmen einzuleiten. Die dazu notwendige Praxisorientierung weist das Buch aus. Die organisatorischen und finanztechnischen Maßnahmen zur Sicherstellung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit von Unternehmen werden ausführlich thematisiert.

Verlagspräsentation mit Leseprobe.

Konzept des Strategisches Managements

Franz Xaver Bea, Jürgen Haas: Strategisches Management. München: UVK 2019 – 623 Seiten, 49,99 EUR / E-Book 49,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band erscheint in der Reihe "Unternehmensführung", herausgegeben von Franz Xaver Bea und Steffen Scheurer.

Zu den Autoren: Prof. Dr. Franz Xaver Bea war Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Planung und Organisation, an der Universität Tübingen. Dr. Jürgen Haas ist Leiter der Strategietransformation Telekom Deutschland GmbH. Er war Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Dr. F. X. Bea.

Zum Inhalt: 1. Grundlagen, 2. Strategische Planung, 3. Strategische Kontrolle, 4. Informationsmanagement, 5. Organisation, 6. Unternehmenskultur, 7. Strategische Leistungspotenziale, 8. Rückblick und Ausblick

Buchmerkmale und Eindrücke

Die beiden Autoren legen zunächst das Fundament zum Strategischen Management und damit auch für dieses Buch. Die folgenden Kapitel beschreiben die Bausteine des hier vertretenen Konzeptes Strategisches Management (siehe unter Themen).

Dem Vernehmen nach setzen sich die Verfasser mit diesem Buch das Ziel, das Spektrum des Strategischen Managements vollständig zu erschließen.

Das Lehrbuch spricht aufgrund seiner Vielseitigkeit und didaktischen Qualität eine breite Zielgruppe an: Studierende, Personen aus der Praxis sowie Forschende.

Zahlreiche Beispiele aus der Unternehmenspraxis sowie die anschauliche und verständliche Darstellung und Vermittlung sichern einen hohen Nutzwert.

Das Buch ist ausgesprochen lesefreundlich gestaltet: gut lesbare Schrift, sehr übersichtlich, Mehrfarbigkeit, viele Abbildungen, Infokästen, Fragen zur Wiederholung und Vertiefung.

Verlagspräsentation mit Leseprobe.