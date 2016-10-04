Controlling-Bestseller "Weber/Schäffer" in Neuauflage
Führendes Controlling-Lehrbuch in 18. Auflage erschienen
Weber, Jürgen / Schäffer, Utz: Einführung in das Controlling.
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2026 – 49,99 EUR / E-Book 49,99 EUR
Auf einen Blick
Ein Lehrbuch, das seit 38 Jahren Controllerinnen und Controller begleitet, unterstützt und prägt und damit ein führendes Standardwerk. Zugleich hat sich dieses Fachbuch zu einer bedeutenden Stimme im fachlichen Diskurs entwickelt. Jetzt liegt der Bestseller in der 18. aktualisierten und überarbeiteten Auflage vor.
Autoren
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber war bis zu seiner Emeritierung zusammen mit Prof. Dr. Utz Schäffer Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) der WHU – Otto Beisheim School of Management. Prof. Dr. Utz Schäffer ist Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar.
Themen
- Controller, Controllership und Controlling: Grundlagen und Abgrenzung
- Controlling als Rationalitätssicherung der Führung
- Plankoordination als Kontext des Controllings
- Grundfragen der Informationsversorgung
- Externes Rechnungswesen
- Kosten-, Erlös-, Ergebnis- und Leistungsrechnung
- Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- Verrechnungspreise
- Berichtswesen
- Grundfragen der Planung und Kontrolle
- Operative Planung und Kontrolle
- Taktische Planung und Kontrolle
- Strategische Planung und Kontrolle
- Grundfragen der Gestaltung des Controllerbereichs
- Organisation des Controllerbereichs
- Führung des Controllerbereichs
- Der Controllererfolg
Buchmerkmale und Leseeindrücke
- Das Buch beschreibt und erläutert das an der WHU entwickelte „Weber/Schäffer‑Controllingkonzept“. Controlling erscheint hier als Sicherung von Rationalität und Führungsqualität. Controllerinnen und Controller werden als bewusst gesetztes Gegenüber des Managements in beratender und unterstützender Funktion verstanden.
- In 17 Kapiteln vermittelt der Band einen strukturierten Einblick in das aktuelle, relevante Controllingwissen. Er gliedert sich in vier Themenblöcke: Einführung, Informationsversorgung, Planung und Kontrolle sowie Gestaltung der Controllership.
- Die Autoren beleuchten Controlling aus fünf Perspektiven: Informations‑, Steuerungs‑, Entscheidungs‑, Entscheidungsträger‑ sowie Organisations‑ und Ressourcenperspektive. Diese Betrachtungsweise eröffnet ein umfassendes und ausdrucksstarkes Controllingbild.
- Die vorletzte Auflage erhielt 2021 den Lehrbuchpreis des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB). Diese Auszeichnung würdigte das Werk als fachlich führend und didaktisch herausragend.
- Die vorliegende Neuauflage bestätigt und festigt diese Einordnung: Ein Buch von hoher fachlicher Substanz, didaktischer Exzellenz, überzeugender Verbindung von grundlegender Theorie und beispielgebender Praxis sowie klarer, richtungsweisender Darstellung.
- Das ebenfalls aktualisierte gleichnamige Übungs‑ und Fallstudienbuch ergänzt und verstärkt das Lehrbuch.
- Die angekündigten weiterführenden Online‑Inhalte standen zum Zeitpunkt der Rezension noch nicht zur Verfügung, inzwischen sind sie abrufbereit. Eine Leseprobe ist auf der Verlagspräsentation (s. u.) verfügbar.
- Der Rezensent ist bei der Beschäftigung mit diesem Buch an verschiedenen Stellen haften geblieben, insbesondere bei den Grundfragen der Gestaltung und dem Controllererfolg.
- Insgesamt ein Klassiker des Controllings. Ein Buch, das allgemein anerkannte, grundsätzliche und richtungsweisende Arbeit auf seinem Gebiet leistet.
Verlagspräsentation mit Blick ins Buch
Aktualisiertes Übungsbuch zum führenden Controlling-Lehrbuch
Weber, Jürgen / Schäffer, Utz / Binder, Christoph: Einführung in das Controlling.
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2026 – 604 Seiten, 39,99 EUR, E-Book 39,99 EUR
Auf einen Blick
Das Buch ergänzt und vertieft das gleichnamige Lehrbuch von Weber/Schäffer durch eine umfangreiche Sammlung von Übungen und Fallstudien mit Lösungen. Der Titel erscheint in der 6., aktualisierten und überarbeiteten Auflage.
Autoren
Prof. em. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber war bis zu seiner Emeritierung zusammen mit Prof. Dr. Utz Schäffer Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) der WHU – Otto Beisheim School of Management. Prof. Dr. Utz Schäffer ist Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Prof. Dr. Christoph Binder ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Internes Rechnungswesen und Controlling an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen.
Themen
- Einzelaufgaben,
- Fallstudie X-presso AG,
- X-presso AG Case Study,
- Praxisfälle.
Buchmerkmale und Leseeindrücke
- Das Buch bietet umfassende Lern‑ und Arbeitshilfen zum Arbeitsgebiet Controlling.
- Eine Vielzahl von Einzelaufgaben ermöglicht die systematische Vertiefung zentraler Controllingthemen durch Aufgabenstellungen, Rechenbeispiele und Reflexionsfragen.
- Praxisnahe Fallstudien machen mit Instrumenten und Methoden des Controllings vertraut. Komplexe Unternehmensfälle zu bekannten Unternehmen eröffnen einen realitätsnahen Zugang zur praktischen Controllingarbeit.
- Ausführliche Lösungsvorschläge unterstützen die Lernkontrolle.
- Darüber hinaus erweitern umfangreiche Online‑Inhalte das Lernmaterial; der testweise Zugriff verlief erfolgreich.
- Die Übungen und Fallstudien des Buches können Studierende unterstützen, prüfungssicher zu werden und Fach- und Führungskräften helfen, ihre Fachkompetenzen zu erweitern.
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Diagramme mit gestapelten Säulen erstellen
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