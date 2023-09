Diese Ausgabe präsentiert Lehrbücher, die sich durch ihre zweistellige Auflagenzahl auszeichnen. Diese Veröffentlichungen finden seit Jahrzehnten eine hohe Akzeptanz und sind zu Bestsellern, aber auch Longsellern geworden. Sie zählen zur Qualitätsliteratur und vermitteln verlässlich Wissen.

#1 Der "Wöhe", 28. Auflage

Wöhe, Günter † / Döring, Ulrich / Brösel, Gerrit: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 28., überarbeitete und aktualisierte Auflage. München: Vahlen 2023 – 950 Seiten, 34,90 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Der Band liegt nun in der 28., überarbeiteten und aktualisierten Auflage vor. Das nach vorliegenden Informationen auflagenstärkste Werk der BWL gilt zu Recht als "Klassiker". Zum einen wegen der Bedeutung und Verbreitung des Buches. Zum anderen, weil der Titel einen übergeordneten, bleibenden Wert besitzt. Er ist in der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur nahezu beispiellos.

Zu den Autoren: Dr. Dr. h.c. mult. Günter Wöhe † ehemals o. Professor der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes. Dr. Ulrich Döring o. Professor em. der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Lüneburg. Dr. Gerrit Brösel o. Professor der Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität in Hagen.

Zum Inhalt: 01. Standort und Geschichte der Betriebswirtschaftslehre, 02. Aufbau des Betriebes, 03. Produktion, 04. Marketing, 5. Investition und Finanzierung, 6. Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band vermittelt die Grundlagen der klassischen BWL mit behutsamer Annäherung an "moderne" Themen und Entwicklungen.

Die Neuauflage widmet der Nachhaltigkeit breiten Raum. In diesem Bezugsrahmen finden u. a. Fachfragen wie diese eine stärkere Akzentuierung: Ansprüche der Stakeholder gegenüber dem Unternehmen, Unternehmensziele, Nachhaltigkeitscontrolling und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Gegenzug ist das Rechnungswesen etwas gestrafft.

Der Titel vermittelt sicheres und begründetes betriebswirtschaftliches Wissen zum Lernen und Nachschlagen in gut begreif- und erfassbarer Weise.

Die Gestaltung des Titels erfüllt voll und ganz die Erwartungen an ein modernes Lehrbuch. Hohe Anschaulichkeit, methodisches Vorgehen, lernorientierte Strukturierung, Infokästen, textliche Hervorhebungen usw. kennzeichnen das Werk.

Die fachliche Substanz und die lesefreundliche Aufmachung dieser Neuauflage festigen den Ruf als Toptitel der Betriebswirtschaftslehre.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

#2 Unternehmensführung, 12. Auflage

Macharzina, Klaus / Wolf, Joachim: Unternehmensführung: Das internationale Managementwissen Konzepte – Methoden – Praxis, 12., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler 2023 – 1.249 Seiten, 84,99 EUR / E-Book 66,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Dieses Lehr- und Handbuch steht unter dem Leitwort "Unternehmensführung verantwortet das Ganze". Der Band gibt einen systematischen Überblick des modernen Managements aus internationaler Perspektive.

Zu den Autoren: Professor em. Dr. Profs. h. c. Dres. h. c. Klaus Macharzina war Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensführung, Organisation und Personalwesen sowie Leiter einer Forschungsstelle der Universität Hohenheim. Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Wolf ist Inhaber des Lehrstuhls für Organisation der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Zum Inhalt: 01. Grundlagen der Unternehmensführung, 02. Funktionen der Unternehmensführung, 03. Unterstützungssysteme der Unternehmensführung, 04. Unternehmensführung im globalen Wettbewerb, 05. Unternehmensführung und gesellschaftliche Herausforderungen.

Buchmerkmale und Eindrücke

15 tief gegliederte Kapitel führen facettenreich durch Funktionen, Instrumente und Praxis des Managements.

Wesentliche Themen sind u. a.: Verhandlungsführung, Unternehmensethik, Digitalisierung und Unternehmensführung, Unternehmens-Umwelt-Koordination, Internationale und interkulturelle Unternehmensführung, Corporate Governance, Unternehmensverfassung, Business Ecosystems, Risk Management, Indischer Managementstil, Blue-Ocean-Strategie oder Japanische Unternehmensführung.

Das Lehrbuch ist didaktisch gut aufbereitet: Zahlreiche Praxis- und Fallbeispiele veranschaulichen und vertiefen Sachfragen und Zusammenhänge, eine Fülle von Abbildungen illustriert den Stoff und lockert den Text auf, kapitelweise Kontrollfragen und Aufgaben (ohne Lösungshinweise bzw. im Lehrtext) stoßen dazu an, das Gelesene bzw. Gelernte zu reflektieren, Randbemerkungen unterstützen die Orientierung usw.

Das Buch bietet eine vertiefende Bearbeitung wesentlicher Themen der Unternehmensführung. Dabei wird ein übergreifender und internationaler Ansatz verfolgt. Die Einarbeitung wichtiger Untersuchungen und neuer Forschungsergebnisse erweitert das vielfältige Quellenmaterial dieses Buches.

Dieser Titel ist bisher in kurzer Folge in Neuauflagen erschienen. Ein überzeugender Nachweis der Eignung für Studium und Praxis.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

#3 Organisation, 11. Auflage

Vahs, Dietmar: Organisation: Ein Lehr- und Managementbuch, 11. überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2023 – 695 Seiten, 44,99 EUR / E-Book 44,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Zum Buch: Das Buch gilt als ein Klassiker der deutschsprachigen Organisationslehre. Es liegt jetzt in Neuauflage vor.

Zum Autor: Prof. Dr. Dr. h. c. Dietmar Vahs war den Angaben nach mehrere Jahre als Führungskraft in einem großen Automobilkonzern tätig. Seit 1998 leitet er das Institut für Change Management und Innovation (CMI) der Hochschule Esslingen und ist Managing Partner der Beratergruppe Quality-Awareness-Experts.

Zum Inhalt: 01. Grundlage n der Organisation, 02. Ansätze der Organisationstheorie, 03. Organisatorische Differenzierung und Integration, 04. Organisationseinheiten als Element der Aufbauorganisation, 05. Organisationskonzepte, 06. Prozessmanagement als bereichsübergreifendes Organisationskonzept, 07. Change-Management, 08. Techniken der Organisationsgestaltung, 09. Anmerkungen zum Berufsbild des Organisators, 10. Ausblick: Organisation – quo vadis?

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Band verknüpft die betriebswirtschaftliche Organisationslehre einschl. Organisationstheorie, Organisationsprinzipien usw. mit Fragen der praktischen organisatorischen Gestaltung in den Unternehmen. Zudem werden Aspekte der Organisationspsychologie und Organisationssoziologie gestreift.

Wesentliche Themen sind u. a.: Abteilungsbildung, Aktivitäten, Arbeitsteilung, Change-Management, Effizienz, Entscheidungen, Instanz, Kommunikation, Kompetenz, Lernen, Management, Netzwerk, Prozess, Situationsanalyse, Stelle, Strategie, System, Verantwortung, Wandel, Widerstand und Ziele.

Die fiktive Speedy GmbH und über 180 Praxisbeispiele (Zahlenangabe des Verlags) ermöglichen es, organisatorische Aufgaben und Probleme praxisnah zu besprechen, zu klären und zu diskutieren.

Der Band nutzt zahlreiche didaktische Elemente zur Darstellung und Vermittlung des Stoffs: Lernziele, Wiederholungsfragen mit Lösungshinweisen, 200 Abbildungen (Zahlenangabe des Verlags), textliche Hervorhebungen und Infoboxen. Die Zweifarbigkeit erhöht die Lesefreundlichkeit.

Der übersichtliche Aufbau und die tiefe Gliederung erleichtern die Orientierung, lockern den Text auf und sichern die Übersichtlichkeit.

Inhalt und Substanz sowie Aufmachung und Gestaltung festigen die Bedeutung und Relevanz des Lehrbuchs für Studium und Praxis.

Verlagspräsentation mit Leseprobe