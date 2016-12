Bettina Prange leitet Personalwesen bei Serviceplan in Hamburg

25.06.2012 | Personalie

Bettina Prange

Bild: Serviceplan

Bettina Prange verantwortet ab sofort als Personalleiterin das Personalwesen bei Serviceplan am Standort Hamburg.

Prange (35) war bisher Geschäftsleiterin Beratung bei Serviceplan Campaign in Hamburg. In der neuen Funktion ist sie nun für das Recruiting und die Personalentwicklung zuständig. Beide Bereiche werden weiter ausgebaut. Sir berichtet direkt an Jens Plath, der die Personalpolitik der gesamten Agenturgruppe verantwortet.

Als Geschäftsleiter Beratung bei Serviceplan Campaign folgt Lars Groß (41) auf Prange. Er war zuletzt als Head of Strategic Planning und Head of Consulting in den Bereichen Markenstrategie und Digital Marketing bei DDB Tribal Hamburg tätig.