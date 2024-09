Bild: Sebastian Mast/Connected Archives Fragiles Unterfangen: Mit der neuen KI-Richtlinie kommen vielfältige Bestimmungen auf Personalerinnen und Personaler zu, die sie mit der Praxis in Einklang bringen müssen.

Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der HR-Praxis sind schon jetzt vielfältige rechtliche Bestimmungen in Einklang zu bringen. Mit der europäischen KI-Verordnung, die am 2. August 2024 in Kraft getreten ist, kommen stufenweise neue Aufgaben für Personaler und Personalerinnen hinzu. Eine vorausschauende Planung ist unerlässlich.