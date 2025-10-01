Personalmanagement in Zeiten von Digitalisierung und KI

Wie verändern Digitalisierung und Künstliche Intelligenz das Personalmanagement und seine Gestaltung? Das ist die Forschungsfrage von Schmoll und Kollegen. Die Methodik: Eine konzeptionelle Analyse direkter und indirekter Effekte digitaler Technologien auf das Personalmanagement und zentrale HR-Praktiken. Der Beitrag bietet einen integrativen Bezugsrahmen zur strategischen Ausrichtung von HR im digitalen Wandel und zeigt Handlungsfelder für eine kompetenzorientierte, transparente und faire Gestaltung digitaler HR-Prozesse auf.
Die Digitalisierung bedeutet für viele Organisationen eine tiefgreifende Transformation. Einen zentralen Treiber der Transformation stellt dabei die rasante Entwicklung und Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI) dar. Durch die Digitalisierung und den Einzug von KI verändern sich nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch betriebliche Funktionen wie das Personalmanagement (Vrontis et al., 2021). Personalabteilungen, als zentrale Träger des Personalmanagements, müssen deshalb mit grundlegenden und vielschichtigen Veränderungen umgehen. Diese lassen sich hinsichtlich ihrer Unmittelbarkeit unterscheiden:
- Direkte Effekte: Das Personalmanagement ist direkt von der Digitalisierung und durch KI betroffen, da viele Personalpraktiken zunehmend digitalisiert werden und Personalmanagement datenbasiert sowie unterstützt durch intelligente Algorithmen stattfindet.
- Indirekte Effekte: Digitalisierung und KI-Einsatz wirken sich indirekt auf das Personalmanagement aus, da sie die Arbeit sowie die Arbeits...
