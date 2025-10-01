Personalmanagement in Zeiten von Digitalisierung und KI

Bild: Haufe Online Redaktion Dieser Beitrag ist erschienen unter dem Titel: Personalmanagement in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz

Wie verändern Digitalisierung und Künstliche Intelligenz das Personalmanagement und seine Gestaltung? Das ist die Forschungsfrage von Schmoll und Kollegen. Die Methodik: Eine konzeptionelle Analyse direkter und indirekter Effekte digitaler Technologien auf das Personalmanagement und zentrale HR-Praktiken. Der Beitrag bietet einen integrativen Bezugsrahmen zur strategischen Ausrichtung von HR im digitalen Wandel und zeigt Handlungsfelder für eine kompetenzorientierte, transparente und faire Gestaltung digitaler HR-Prozesse auf.