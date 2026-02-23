Wo Personalprofis die besten Jobchancen haben

Der Stellenmarkt für Personalprofis ist stark geschrumpft. Doch nicht in allen Branchen, Regionen und Rollen sind die Stellenangebote im HR-Bereich zurückgegangen. Eine Analyse von Index Research zeigt, welche HR-Qualifikationen und -Skills besonders gefragt sind und wie Personaler ihre Jobperspektiven verbessern können.

HR-Verantwortliche stehen derzeit unter hohem Druck: Sie sollen Talente schnell rekrutieren, möglichst langfristig binden, kontinuierlich weiterentwickeln und sich in schwierigen Lagen sozialverträglich wieder von ihnen trennen. Dennoch sparen immer mehr Unternehmen bei ihren HR-Teams. Viele Personalabteilungen müssen mit weniger Leuten genauso viel leisten wie zuvor, manche sogar mehr. Entsprechend schauen viele HR-Experten sorgenvoll in die Zukunft. Ein genauerer Blick auf Branchen, Regionen und gefragte Kompetenzen stimmt jedoch zuversichtlich: Wer sein Profil jetzt gezielt schärft, hat weiterhin gute Jobperspektiven.

15 Prozent weniger Stellenangebote für Personaler

Die reinen Zahlen wirken in der Tat ernüchternd: 2025 schrieben Unternehmen und Behörden bundesweit mehr als 183.000 Stellen für Mitarbeitende in Personalabteilungen aus. Das waren knapp 15 Prozent weniger als 2024. Dennoch lag das Stellenangebot über dem des Vor-Corona-Jahres 2019, als es lediglich rund 163.000 offene Positionen für Personalexperten gab. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob HR noch gebraucht wird, sondern wo Personaler aktuell besonders gefragt sind.

Diese Branchen suchen Personaler

Personalerinnen und Personaler, die sich beruflich verändern wollen, sollten Personaldienstleistungen in den Blick nehmen. Personalberatungen, -vermittlungen und Zeitarbeitsfirmen schrieben 2025 im Auftrag von Kundenunternehmen nahezu 83.000 Positionen für HR-Mitarbeitende aus. Ebenfalls gute Jobchancen bot im vergangenen Jahr der Dienstleistungssektor mit fast 21.000 Stellen für Personaler. Zu diesen Arbeitgebern zählen unter anderem Steuerberatungen, Wirtschaftsprüfungen, Unternehmensberatungen, Architekturbüros, Werbeagenturen, Marktforschungsinstitute und Forschungseinrichtungen. Im verarbeitenden Gewerbe gab es über 19.000 öffentlich ausgeschriebene Stellen für HR-Profis.

Diese HR-Qualifikationen sind besonders gefragt

Spannend ist auch der Blick auf das Qualifikationslevel der gesuchten HR-Fachkräfte. 2025 richteten sich 104.000 Stellen speziell an Fachkräfte mit Berufsausbildung. Für Akademiker waren es nur etwas mehr als 37.000 Positionen. Diese Zahlen widersprechen dem gängigen Bild, wonach HR zunehmend akademisiert wird. Offensichtlich suchen Unternehmen vor allem Praktiker für die operative Personalarbeit rund um Gehaltsabrechnung, Arbeitsverträge und Zeitwirtschaft. Der Einstieg ins Personalwesen kann also auch ohne BWL-Studium gelingen. Eine solide duale Ausbildung, kombiniert mit passenden Weiterbildungen, ist mindestens genauso erfolgversprechend.

Regionen mit vielen HR-Jobangeboten

Auch der Wohnort beziehungsweise der avisierte Arbeitsort beeinflusst die Karrierechancen im HR-Bereich. Mit mehr als 37.000 HR-Stellen führte Nordrhein-Westfalen 2025 das bundesweite Ranking an. Bayern folgte mit über 28.000 Ausschreibungen für Personaler. Baden-Württemberg kam auf rund 27.000 Jobangebote. Die wirtschaftsstarken Regionen im Süden und Westen der Republik bleiben somit die Hotspots für HR-Jobs.

Allerdings ging in diesen drei Bundesländern das Stellenangebot für Personaler im Vergleich zum Vorjahr zurück – genauso wie in fast allen anderen Regionen auch. Die bemerkenswerte Ausnahme ist Mecklenburg-Vorpommern: Dort stieg die Zahl der HR-Stellen um fast drei Prozent. Zwar ist das insgesamte Jobangebot dort niedriger als in anderen Flächenländern. Trotzdem zeigt sich: Regionale Flexibilität kann sich bei der Jobsuche auszahlen.

Diese HR-Skills sind am Arbeitsmarkt gefragt

Welche Skills erwarten Arbeitgeber von Personalern? Ein Blick auf das Aufgaben- und Anforderungsprofil von Stellenanzeigen gibt Aufschluss: Der sichere Umgang mit Excel, Word und Outlook ist in Personalabteilungen unverzichtbar. Der am häufigsten in Stellenangeboten genannte Technologie-Skill war daher MS Office (in fast 77.000 HR-Positionen). Aber auch Fachsoftware spielt eine wichtige Rolle. So standen Datev-Kenntnisse in nahezu 15.000 Ausschreibungen für Personaler. SAP wurde in fast 14.000 HR-Stellenausschreibungen erwähnt. Es zeigt sich: Wer die gängige HR-Software beherrscht, verbessert seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Bei den geforderten Fachkompetenzen lag die Gehaltsabrechnung an erster Stelle. Dieser Skill tauchte 2025 in knapp 57.000 Jobangeboten für Personaler auf. Auf den weiteren Plätzen folgten Kenntnisse zur Lohnbuchhaltung (in über 43.000 HR-Positionen) und zum Sozialversicherungsrecht (in mehr als 37.000 HR-Positionen). Diese Zahlen machen deutlich: Administratives Know-how ist derzeit oft die Eintrittskarte in einen neuen Job im Personalwesen.

Auch bei den Soft Skills stehen die Klassiker im Vordergrund. Am häufigsten nannten Arbeitgeber Kommunikationsfähigkeit in HR-Jobangeboten (circa 90.000 Stellen). Selbstständigkeit stand in fast 82.000 HR-Stellenausschreibungen. Teamfähigkeit wurde in rund 81.000 Stellenangeboten im Personalwesen erwähnt. Gesucht sind also Personaler, die klar kommunizieren, eigenverantwortlich handeln und gut im Team arbeiten.

Jobperspektiven verbessern in drei Schritten

Unternehmen zögern derzeit zwar bei Neueinstellungen in den HR-Abteilungen. Ein professionelles Personalmanagement bleibt jedoch angesichts des demografischen Wandels und des anhaltenden Fachkräftemangels unverzichtbar. Personalerinnen und Personaler, die ihre Jobchancen jetzt erhöhen möchten, sollten diese drei Ratschläge beachten:

Wählen Sie eine Branche mit hoher HR-Nachfrage. Prüfen Sie regionale Optionen, auch fernab Ihres Wohnorts. Schärfen Sie Ihr Profil in administrativ-rechtlichen Prozessen und in der Anwendung gängiger HR-Software.





