Personalmagazin Jobs: neue Plattform für HR-Jobs

Eine wichtige Adresse für Recruiting und HR-Community: Haufe bringt mit "Personalmagazin Jobs" eine neue Plattform für HR-Jobs an den Start. Die Kategorie "Personal-Jobs" aus dem bisherigen Haufe Stellenmarkt ist fortan Teil der Medienmarke Personalmagazin mit ihren Kanälen.

Mit der Integration des neuen Stellenmarkts "Personalmagazin Jobs" in das Personalmagazin soll sichergestellt werden, dass HR-Verantwortliche für ihre offenen Positionen eine hohe Sichtbarkeit erreichen. Zu den Berufskategorien im Stellenmarkt gehören unter anderem Personalreferent/ Personalreferentin, Personalsachbearbeiter/ Personalsachbearbeiterin, Personalleiter/ Personalleiterin sowie Spezialistin/ Spezialistinnen im Recruiting, in der Personalabrechnung und Personalentwicklung. Das Spektrum der angebotenen Stellen deckt so die relevanten Bereiche des Personalwesens ab.

"Mit der Integration in das Personalmagazin bietet Haufe eine zielgerichtete Ansprache von HR-Fachkräften und dadurch eine neue Möglichkeit für Recruiterinnen und Recruiter, genau die Talente zu erreichen, die für die Zukunft ihres Unternehmens entscheidend sind", sagt Daniela Furkel, Chefreporterin beim Personalmagazin und verantwortlich für "Personalmagazin Jobs".

Personalmagazin Jobs: Sichtbarkeit Online und auf Social Media

Mit der neuen Plattform "Personalmagazin Jobs" möchte Haufe Recruitern verschiedene Optionen bieten, ihre Stellenanzeigen optimal im Umfeld der HR-Zielgruppe zu platzieren. So ist mit der Online-Veröffentlichung eine Präsenz der Jobausschreibung von mindestens 42 Tagen verbunden. Zusätzlich können Anzeigen in relevanten Haufe-Newslettern wie "Personal", "Arbeitsschutz", "Sozialwesen" und "Neues Lernen" gelistet werden.

Eine weitere Option ist die Ausspielung der Stellenangebote auf dem Linkedin-Account des Personalmagazins, einem der reichweitenstärksten Linkedin-Kanäle der HR-Community, um gezielt Personal-Professionals in den sozialen Netzwerken anzusprechen. Auch eine Platzierung in der Printausgabe des Personalmagazins ist möglich.

Hier geht es zum neuen HR-Stellenmarkt "Personalmagazin Jobs".