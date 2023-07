Das Unternehmen Meta­finanz ist seit 2017 dezentral organisiert und hat alle Führungspositionen abge­schafft. Nach vier Jahren zeigte eine Kulturanalyse Handlungsfelder auf. Auch hier wählte das Unter­nehmen einen inno­va­ti­ven Weg, um an der Kultur gemeinsam zu arbeiten: organisationales Diskurslernen.

Always in Beta – das interne Motto der Metafinanz steht dafür, dass sich das Unternehmen niemals als "fertig" bewertet. Die Organisation ist, gemäß einer Beta-Version in der IT, eine unfertige Version ihrer selbst. Strategie, Prozesse, Arbeitsorganisation, Abläufe und Zusammenwirken werden fortlaufend betrachtet und Verbesserungen vorangetrieben. Dabei ist der Business- und IT-Dienstleister sehr erfolgreich – wirtschaftlich und auch im Hinblick auf seine Transformation zu einer dezentralen Organisation. Einen wesentlichen Meilenstein des Erfolgs markiert das Jahr 2017: Die Metafinanz befeuert ihre Transformation in ein dezentral organisiertes Unternehmen mit autonomen Business Areas, die vollständige Geschäftsverantwortung übernehmen. Im Verlauf werden sämtliche Führungspositionen abgeschafft und verteilte Führung in den autonomen Teams etabliert. Ein Veränderungsprozess, in dem es nicht nur glattläuft, sondern auch ordentlich ruckelt. Frühere Führungskräfte müssen einen neuen Weg und ...

