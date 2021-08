Hinhören lohnt sich. Diese Erfahrung machte das österreichische Metallverarbeitungsunternehmen Hammerer Aluminium Industries (HAI). Der Mittelständler kämpfte mit Mitarbeiter­fluktuation, insbesondere unter den Facharbeiterinnen und Facharbeitern, den sogenannten Blue Collar Workern. Gemeinsam mit einem Münchner HR-Tech-Startup ging er auf Ursachen­forschung und installierte eine Feedback- und Analyseplattform. Seither weiß HAI, was seine Beschäftigten bewegt.

Es gibt einen Bedarf an Innovationen im gewerblichen Bereich. Vor allem wenn es darum geht, Mitarbeitenden einen langfristig attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Der Forschungsstand in diesem Umfeld ist bislang allerdings überschaubar. Aus Erfahrung zeigt sich: "Blue Collars" sind kaum mobil und regional sehr stark verwurzelt. Während Akademiker für den Arbeitsmarkt mobil sind, kämpfen in einer Region viele Arbeitgeber um die vorhandenen Fachkräfte.

Für ein Produktionsunternehmen wie Hammerer Aluminium Industries (HAI) hat es deswegen eine hohe Priorität, die Arbeitserfahrung für die Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu optimieren und die Mitarbeiterbindung zu stärken. Um die Employee Experience (EX) zu verbessern und gezielte Maßnahmen zur Fluktuationsprävention umzusetzen, wurde 2019 zusammen mit dem Münchner Start-up Function HR ein Projekt gestartet und das "HAI-PAD" entwickelt. Dabei handelt es sich um eine interaktive KI-gestützte Plattform für die Erhebung von Feedback...

