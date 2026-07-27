Mitarbeiterbefragung

Handschweißer als Fachkräfte bei HAI
Handschweißer als Fachkräfte bei HAI
Fallstudie

Mit Feedback gegen Fluktuation

Hinhören lohnt sich. Diese Erfahrung machte das österreichische Metallverarbeitungsunternehmen Hammerer Aluminium Industries (HAI). Der Mittelständler kämpfte mit Mitarbeiter­fluktuation, insbesondere unter den Facharbeiterinnen und Facharbeitern, den sogenannten Blue Collar Workern. Gemeinsam mit einem Münchner HR-Tech-Startup ging er auf Ursachen­forschung und installierte eine Feedback- und Analyseplattform. Seither weiß HAI, was seine Beschäftigten bewegt.

Mit Feedback gegen Fluktuation
Fragebogen
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Wie relevant sind Mitarbeiterbefragungen?

Erfolgreiches BGM in Krisenzeiten

Die Mitarbeiterbefragung ist ein Kernelement der Analyse im Rahmen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Aus Sicht der Mitarbeiter:innen analysiert sie Licht- und Schattenseiten einer modernen Arbeitswelt und bietet Organisationen die große Chance, einen gezielten Überblick über Gesundheitsgefahren und mögliche Entwicklungspotenziale zu erhalten – auch in Krisenzeiten.
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