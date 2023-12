Technische Suchmaschinenoptimierung für Juristen

Wer als Jurist:in mit der eigenen Homepage gefunden werden will, muss sich präsentieren. Mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über spezialisierte Agenturen haben wir uns in den letzten Wochen bereits beschäftigt, ebenso mit der eigenen Website und dem Thema Keywords. Auch zu den inhaltlichen Aspekten der Suchmaschinenoptimierung haben Sie bereits unter Tipps erhalten. Doch wie sieht es mit der technischen Seite aus?

Die Alternativen

Wollen Sie mit den für Sie wichtigen Suchbegriffen gefunden werden, ist es mit dem Identifizieren der besten Keywords allein nicht getan. Es gilt auch einige technische Aspekte zu beachten. Sie möchten damit selbst nichts zu tun haben? Dann sind Ihre Alternativen ebenso klar wie kostspielig. Entweder Sie verzichten auf die Optimierung. Dann müssen Sie auf Ihren guten Namen vertrauen, wenn Sie mit Ihrer Homepage gefunden werden wollen.

Oder Sie beauftragen eine SEO-Agentur. Nachdem die sich ein Bild von Ihrer Lage gemacht und mit der Arbeit begonnen hat, könnten Sie allerdings schnell einen fünfstelligen Betrag los sein, wie die Autorin aus Kolleg:innenberichten weiß. Wem das zu teuer ist, der kann sich selbst an die Arbeit machen.

Dopplungen und ChatCPT-Verwendung vermeiden

Achten Sie zunächst auf die Originalität Ihres Textes. Doppelt veröffentlichte Texte werden von Suchmaschinen mit einem Downranking bestraft. Auch die Verwendung von ChatGPT-Ergebnissen ist unter diesem Aspekt äußerst riskant: Sie wissen nicht, woher dieses und andere Large Language Modelle ihren Input haben! Möglicherweise ist ihr Output sprachlich eng an einen anderen Netztext angelehnt. Schließlich basieren die Modelle auf Kombinations-Häufigkeiten, also auf Nicht-Originalität.

On Page Optimieren und Backlinks aufbauen

Denken Sie bei der Optimierung Ihrer Inhalte nicht nur an den Fließtext! Auch Überschriften und Meta-Beschreibungen spielen für die Suchmaschinenoptimierung eine Rolle. Außerdem sollten Sie qualitativ hochwertige Backlinks aufbauen. Damit ist gemeint, dass Sie relevante Websites dazu bringen, auf Ihre Inhalte zurück zu verlinken.

Technische Hinweise für Fortgeschrittene

Um von Suchmaschinen gut gefunden zu werden, ist nicht nur an die mobile Optimierung zu denken – viele Menschen scrollen auf ihren Smartphones durch Webseiten. In diesem Zusammenhang sollte auch die Seitenladezeit nicht zu lang sein.

Last but not least, denken Sie an Crawling und Indexierung: Suchmaschinen verwenden Bots, um Seiten zu durchsuchen und zu indexieren. Sie sollten nicht durch eine falsch konfigurierte Robots.txt-Datei daran gehindert werden. Außerdem erleichtern interne Links den Robots die Navigation. Klingt kompliziert, ist aber kein Hexenwerk.

Oder was meinen Sie? Wie immer freuen wir uns auf Ihre Rückmeldungen.





