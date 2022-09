Kollektiver Verbraucherschutz: Abhilfeklage als neue Klageart

Nach einem vom BMJ vorgelegten Referentenentwurf zu einer neuen Abhilfeklage soll es künftig auch in Deutschland für Verbraucher möglich sein, in gleichgelagerten Fällen echte Sammelklageverfahren durchzuführen.

In Deutschland existiert mit der Musterfeststellungsklage für Verbraucher bereits ein Instrument zur gemeinschaftlichen Prozessführung für Fälle gleichartiger Verbraucherbeschwerden. Ein Nachteil dieses Verfahrens gegenüber der echten Sammelklage besteht allerdings darin, dass die Musterfeststellungsklage nicht zu einem vollstreckbaren Titel führt, sondern das Bestehen von Verbraucheransprüchen nur dem Grunde nach festgestellt wird (oder nicht) und der Verbraucher zur Erlangung eines Titels seine individuellen Ansprüche anschließend gerichtlich gesondert geltend machen muss. Dies soll sich mit der neuen Abhilfeklage ändern.

EU-Verbandsklage-Richtlinie fordert Einführung der Verbandsklage

Der vom BMJ vorgelegte „Entwurf eines Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzes“ dient der Umsetzung der „EU-Richtlinie 2020/1828 über Verbandsklagen zum Schutz der kollektiven Interessen der Verbraucher“.

Abhilfeklage zur effektiven Umsetzung von Verbraucherrechten

Bundesjustizminister Marco Buschmann kündigt mit der neuen Abhilfeklage ein für enttäuschte Verbraucher verfügbares Instrument zur raschen und effektiven Umsetzung ihrer Rechte wie Schadenersatz, Ersatzlieferungen oder auch Reparaturen an. Die Erhebung der Abhilfeklage wird allerdings an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden, die den Voraussetzungen für die bisherige Musterfeststellungsklage nicht unähnlich sind. Die Musterfeststellungsklage bleibt daneben erhalten. Sie wird allerdings aus dem BGB entfernt und in das neue Gesetz integriert.

Klagebefugnis nur für zugelassene Verbände

Die neue Abhilfeklage ist als Verbandsklage ausgelegt. Klageberechtigt sollen ähnlich wie bei der Musterfeststellungsklage nur bestimmte zugelassene Verbraucherschutzverbände, u.a. aus den Bereichen Umweltschutz, Verbraucherschutz, Datenschutz und Gesundheitsschutz sein.

Abhilfeklage nur in gleich gelagerten Fällen

Voraussetzungen für die Erhebung der Abhilfeklage wird die Gleichartigkeit von Verbraucheransprüchen in einer Vielzahl von Fällen sein. Die Gleichartigkeit der Verbraucheransprüche muss eine „schablonenhafte Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen“ in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht durch das Gericht ermöglichen.

Abhilfeklage nicht auf Verletzung von EU-Recht beschränkt

Der Gesetzesentwurf geht insoweit über die EU-Richtlinie hinaus, als das Verfahren nicht nur bei Verletzung bestimmter Verbraucherschutzbestimmungen nach EU-Recht, sondern grundsätzlich auf alle Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen Anwendung finden soll. Möglich sind auch grenzüberschreitende Klagen innerhalb der EU.

Auch kleinere Unternehmen können sich anschließen

Eine weitere wichtige Besonderheit des Gesetzentwurfs liegt in der Erstreckung des Anwendungsbereichs auch auf kleinere Unternehmen, die sich wie Verbraucher der Klage anschließen können. Kleinere Unternehmen werden definiert als Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 10 Mio Euro.

Zuständigkeit bei den Oberlandesgerichten

Zuständig zur Entscheidung über die Abhilfeklage soll das Oberlandesgericht sein, in dessen Bezirk das beklagte Unternehmen seinen Sitz hat. Die Abhilfeklage soll durch die unmittelbare Zuständigkeit der Oberlandesgerichte zu einer erheblichen Entlastung der Instanzgerichte führen.

Dreiphasige Entscheidungsfindung

Die Abhilfeentscheidung selbst unterteilt sich in drei Phasen.

In der ersten Phase prüft das Gericht die Berechtigung der erhobenen Ansprüche dem Grunde nach . Ist das Ergebnis negativ, kommt es sofort zur Klageabweisung.

. Ist das Ergebnis negativ, kommt es sofort zur Klageabweisung. In der zweiten Phase haben die Parteien die Möglichkeit zu einem Vergleichsabschluss auf der Grundlage des ergangenen Grundurteils.

auf der Grundlage des ergangenen Grundurteils. Scheitern die Vergleichsgespräche, wird das Verfahren fortgesetzt. Das Gericht entscheidet durch Abhilfeendurteil.

Sachwalter zur Urteilsumsetzung

Im Rahmen der Urteilsfindung werden dem Gericht einige neuartige prozessuale Optionen eingeräumt. So hat das OLG die Möglichkeit, das Unternehmen zur Zahlung eines kollektiven Gesamtbetrags in einen von einem Sachwalter zu errichtenden Umsetzungsfonds zu verurteilen, wobei das Gericht im Rahmen der Bestimmung der Höhe des Gesamtbetrags die Möglichkeit der Schätzung hat. Stellt sich heraus, dass der vom Gericht bestimmte Gesamtbetrag zur Befriedigung der Gläubiger nicht ausreicht, so kann das Gericht eine nachträgliche Anpassung vornehmen.

Aufgaben des Sachwalters

Der Sachwalter prüft die individuelle Anspruchsberechtigung und zahlt die errechneten Beträge an die Berechtigten aus. Im Fall einer Verurteilung zu einer anderen als einer Geldleistung können dem Sachwalter auch andere Aufgaben zufallen, beispielsweise die Organisation der Durchführung von Reparaturen, von Ersatzlieferungen und ähnlichem. Die Entscheidungen des Sachwalters sind gerichtlich nicht überprüfbar. Sollte der Sachwalter die Ansprüche eines Verbrauchers ablehnen, bleibt dem Verbraucher die Möglichkeit der Erhebung einer Individualklage gegen das Unternehmen.

Opt-in-Prinzip

Im übrigen lehnt sich der Referentenentwurf weitgehend an die bisherigen Regelungen zur Musterfeststellungsklage an. Dazu gehört insbesondere der Beitritt von Verbrauchern zu dem Verfahren im „Opt-in-Verfahren“. Die verjährungsunterbrechende Wirkung des Beitritts wird enger gefasst als im Musterfeststellungsverfahren. Nach Beginn der mündlichen Verhandlung soll ein Beitritt nicht mehr möglich sein.

Prozessfinanzierung möglich

Die Drittfinanzierung von Abhilfeklagen soll erlaubt, Erfolgshonorare sollen zulässig sein.

Verbandsklage muss bis Jahresende umgesetzt sein

Ob der Gesetzentwurf in der jetzigen Form unverändert bestehen bleibt, bleibt abzuwarten. Sowohl die Verbraucherverbände als auch die Wirtschaft üben bisher wenig Kritik. Das BMJ hat den Entwurf in die Ressortabstimmung gegeben. Allzu viel Zeit für die Umsetzung bleibt nicht. Die EU-Verbandsklage-Richtlinie muss bis Ende 2022 in nationales Recht umgesetzt und spätestens ab dem 25.6.2023 angewendet werden.