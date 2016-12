01.10.2015 | Serie Zwangsvollstreckung: Praxistipps und Sonderfälle

Zwangsvollstreckung und Anordnung der sofortigen Wirksamkeit im Familienrecht

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In Familienstreitsachen muss ein Vollstreckungsschutzantrag bereits in erster Instanz gestellt werden. In der Rechtsbeschwerdeinstanz können nur neue Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die vor Schluss der mündlichen Verhandlungen noch nicht vorlagen oder noch nicht vorgetragen werden konnten.mehr