Bild: Haufe Online Redaktion Ist ein Richter befangen, weil seine Frau als Sekretärin beim Anwalt einer der Parteien arbeitet?

Der BGH hat entschieden, dass nicht nur dann eine Befangenheit eine Richters vorliegen kann, wenn sein Ehegatte als Rechtsanwalt in einer Kanzlei tätig ist, welche eine Partei vor diesem Richter vertritt. Vielmehr kann eine unzulässige Einflussnahme auch dann zu besorgen sein, wenn die Ehegattin in dieser Kanzlei als Sekretärin in Teilzeit angestellt ist.