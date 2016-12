03.05.2012 | News Befangenheit

Kann man an der Unvoreingenommenheit eines Richters zweifeln, wenn dieser in derselben Abteilung einer Klinik Patient ist, in der ein Kläger in einem Arzthaftungsprozess angeblich falsch behandelt worden ist? Man kann, stellt das OLG Koblenz fest. Dabei sei unerheblich, dass die Behandlung des Richters in den Händen anderer Ärzte, als im Fall des den Richter ablehnenden Klägers liegt.mehr