Es kann der Beste nicht in Frieden richten, wenn er per Mail die Anwältin umgarnt. Das musste ein verliebter Schöffe erfahren und dafür Lehrgeld in Höhe der Prozesskosten zahlen. Um Geld geht es auch bei der neuen Düsseldorfer Tabelle und bei Vermittlung der Preispolitik der Kanzlei an die Mandanten. Noch härtere Fakten liefern die Übersichten der Häftlingsdichte in den Bundesländern: Schleswig-Holsteiner landen am seltensten im Knast, Berliner liegen vorne.Weiter