Sachverständige

Junge denkt nach, Zeigefinger vor dem Mund
Junge denkt nach, Zeigefinger vor dem Mund
Reform des Sachverständigenrechts

Gesetz für qualifiziertere Gutachter in Familienrechtsverfahren noch in 2016

Obwohl familienrechtliche Gutachter Vorlagen für existenzielle Lebensentscheidungen für Eltern und Kinder liefern, gab es bisher keine verbindlichen Standards für Gutachten in familienrechtlichen Prozessen. In den Medien wurden fragwürdige Gutachten bei schwer nachvollziehbaren Entscheidungen häufig thematisiert. Nun soll noch in diesem Jahr ein Gesetz in Kraft treten, das strengere Anforderungen an die Qualifikation und Organisation dieser Sachverständigen stellt.
Richter im Gerichtssaal
Richter im Gerichtssaal
Vor Gericht und auf hoher See ...

Parteien haben Anspruch auf mündliche Sachverständigenanhörung

Das Gericht darf einen Parteiantrag auf mündliche Sachverständigenanhörung nicht selbstherrlich ablehnen – etwa weil es sich davon wenig verspricht oder vielleicht Angst hat, dass das schriftliche Gutachten Mängel aufweist und sich der Prozess damit in die Länge zieht. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs hervor. Damit würde das Grundrecht auf rechtliches Gehör verletzt.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Teil II Mietprozessrecht / 1.3 Darlegungs- und Beweislast
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.6 Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 3.2 Streitwert
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.9 Urkundenprozess
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 2.5 Vollstreckungsschutz
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Gutachten Befangenheit Richter Rechtliches Gehör Gerichtsverfahren Recht Kostenerstattung Erstattung Rechtsanwalt WEG-Verwalter Hausverwalter Künstliche Intelligenz (KI) Umgangsrecht Sorgerecht Gutachter Instandsetzung Psychische Erkrankung Gerichtskosten Makler Anwaltsgebühren Bußgeld Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Kosten Immobilienverwalter Verfassungsbeschwerde Familienrecht Schmerzensgeld Vergütung Grundgesetz Kfz-Versicherung