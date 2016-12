Rechtsmittel

28.08.2014 | News Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Anwalt muss zuständiges Rechtsmittelgericht selbst ermitteln

Bild: Veer Inc.

Das zuständige Rechtsmittelgericht zu ermitteln ist manchmal gar nicht so leicht. Vor allem bei Gerichtskonzentrationen in Spezialmaterien kommen Anwälte leicht ins Schwitzen. Grund dafür sind meist landesgesetzliche Regelungen, die nur an versteckter Stelle auffindbar sind.mehr