Fristverlängerung

21.06.2016 | News Steuererklärungen

Bundesrat beschließt Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

In der am 17.6.2016 stattgefundenen 946. Sitzung hat der Bundesrat dem am 12.5.2016 vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens zugestimmt.