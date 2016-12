Zwangsversteigerung

30.07.2015 | News Argetra

36,1 Prozent weniger Zwangsversteigerungen in Bremen

Bild: Jens Bembennek

In fast allen Bundesländern fanden dem Wirtschaftsverlag Argetra zufolge im ersten Halbjahr 2015 weniger Zwangsversteigerungen statt. Am deutlichsten gingen sie mit minus 36,1 Prozent in Bremen zurück. In den neuen Ländern setzt sich der rückläufige Trend insgesamt mit einem Minus von 8,4 Prozent fort. In den alten Ländern ergibt sich ein Minus von 12,2 Prozent.mehr