Die Bundesministerien Finanzen und Wirtschaft haben sich auf einen "Gesetzentwurf zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland" (Fondsstandortgesetz – FOG) geeinigt. Für Immobilienfondsverwalter etwa soll es mehr Produktvielfalt geben. Das Kabinett muss den Entwurf noch absegnen.

Nach Einschätzung des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) stünde mit einem solchen Gesetz Kapitalverwaltungsgesellschaften künftig "ein weiteres Vehikel zur Verfügung, um die Bedürfnisse der unter enormen Investitionsdruck stehenden institutionellen Anleger besser bedienen zu können". So plant das Bundesfinanzministerium, neben dem geschlossenen Sondervermögen offene Infrastruktur-Investmentvermögen einzuführen. Geplant sind auch geschlossene "Master-Feeder"-Konstruktionen – also eine spezielle Fondskonstruktion und Form zum Bündeln von Vermögenswerten oder Zusammenführen kleinerer Fonds.

"Dem enormen Kapitalbedarf für die ökologische Transformation von Immobilien muss ein unterstützendes und intelligentes Kapitalanlagerecht gegenüberstehen." Jochen Schenk, Vizepräsident des ZIA

Der Entwurf sieht darüber hinaus gesetzliche Anpassungen im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vor, durch die Konzeption, Management und Rechnungslegung bei offenen und geschlossenen Fonds vereinfacht werden sollen. Das Fondsstandortgesetz soll zudem dazu dienen, notwendige europäische Vorgaben zum grenzüberschreitenden Fondsvertrieb, der Taxonomie sowie zu den ESG-Informationspflichten für Kapitalverwaltungsgesellschaften zu implementieren.

Den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland hat das Bundesfinanzministerium unter Leitung von Olaf Scholz (SPD) am 3. Dezember veröffentlicht. Der Entwurf soll noch in diesem Jahr formal im Bundeskabinett beschlossen werden, anschließend muss der Bundestag das Gesetz noch verabschieden. In Kraft treten soll das FOG in Teilen voraussichtlich im Juli 2021, hieß es aus dem CDU-geführten Wirtschaftsressort.

Startups: Mitarbeiterbeteiligungen sollen steuerlich stärker gefördert werden

Des Weiteren sieht der Gesetzentwurf vor, dass es für Beschäftigte von Startups und anderen Kleinunternehmen attraktiver werden soll, Anteile an ihrem Unternehmen zu übernehmen.

Solche Kapitalbeteiligungen sollen steuerlich künftig stärker gefördert werden, indem der steuerfreie Höchstbetrag für die Vermögensbeteiligungen von 360 Euro im Jahr auf 720 Euro angehoben wird (§ 3 Nr. 39 EStG) – laut Gesetzentwurf ab dem 1.7.2021. Bei Unternehmensbeteiligungen an Startups, die den Angestellten kostenlos oder verbilligt übertragen wurden, sollen Einkünfte anfangs grundsätzlich nicht besteuert werden.

In der Begründung heißt es, Startups setzten einen "positiven Impuls für die Gesamtwirtschaft". Da ihr Erfolg von der Gewinnung hoch qualifizierter Fachkräfte abhänge, sei es für sie besonders wichtig, diese Fachkräfte am jeweiligen Unternehmen zu beteiligen, erklärte Thomas Jarzombek (CDU), Beauftragter für Digitale Wirtschaft und Startups im Bundeswirtschaftsministerium. "Gerade die besten Köpfe sind die entscheidende Ressource zum Erfolg."

FOG: Der Hintergrund

Mit einem Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland (FOG) muss bis zum 2.8.2021 eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.6.2019 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie zielt darauf ab, den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds durch einheitliche Regelungen zu vereinfachen. Im Rahmen des Sustainable-Finance-Aktionsplans der Europäischen Kommission wurden Verordnungen verabschiedet, die gesetzliche Anpassungen notwendig machen: die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Transparenz-Verordnung) und die Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung).





