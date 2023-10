Nutzungskonzepte: Innenstadt und Quartier auf dem Prüfstand

Bild: Pixabay Ist der Traum der lebendigen Innenstadt zerplatzt? Nicht wenn die Konzepte die Nutzer in den Vordergrund stellen (Symbolbild)

Eigentlich ist nichts mehr so, wie es in den vergangenen Jahrzehnten war: Lebendige Innenstädte mit quirligen Fußgängerzonen und vollen Kaufhäusern sind passé. Was hat zu leeren Ladenflächen und verödenden Städten geführt? Quartiersanalysen zeigen Problemfelder und Lösungsansätze.