Werden Pflegeroboter in Zukunft Medikamente reichen oder ältere Menschen zu Gymnastik und Bewegung animieren?

Trotz zahlreicher Pilotprojekte haben sich technische Assistenzsysteme (Ambient Assisted Living, AAL) zur Unterstützung älterer Menschen in der Wohnungswirtschaft nicht etabliert. Das liegt nicht nur an technischen Fragen. Wie wird das Alterswohnen der Zukunft aussehen?

Wer die vielen AAL-Lösungen sieht, die das im September 2022 eröffnete Haus für Barrierefreiheit in Hamburg-Alsterdorf auf 600 Quadratmetern präsentiert, staunt, welche technischen Hilfen es gibt, die älteren Menschen das Leben in den eigenen vier Wänden angenehm und sicher machen sollen. Das Angebot umfasst nachrüstbare Produkte wie das Sturzerkennungssystem Walabot, wozu lediglich ein Sensor an der Wand zu befestigen ist. Stürzt eine Person, fragt die Anwendung, ob Hilfe benötigt wird. Erfolgt keine Reaktion, wird eine zuvor definierte Person, beispielsweise ein Angehöriger, benachrichtigt.

Zudem werden neun komplexe, modulare Systeme vorgestellt, die je nach Hilfebedarf ausbaubar sind. Darüber hinaus existieren unterstützende Robotik-Lösungen, etwa eine Esshilfe, die per Greifarm die Nahrungsaufnahme erleichtert, oder der Roboter „Temi“, die sich vornehmlich an Alten- und Pflegeeinrichtungen wenden. „Und wir zeigen nur einen Ausschnitt“, sagt Projektleiter Dieter Wiegel, „die gesamte...