Gerade älteren Menschen kann ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zunehmend schwerer fallen. Die TAG Wohnen zeigt, wie sie diese Mieter mit digitalen Assistenzsystemen unterstützt und Seniorinnen und Senioren damit länger an das Unternehmen bindet.

Der demografische Wandel und die Digitalisierung stellen die professionelle Wohnungswirtschaft zunehmend vor neue Herausforderungen. Dabei eröffnen sie für große Bestandshalter wie die TAG Wohnen & Service GmbH auch neue Chancen, um ihren Mieterinnen und Mietern möglichst viel Komfort in ihrer Wohnung zu bieten.

Digitale Assistenzsysteme für mehr Lebensqualität

Gerade ältere Menschen haben den Wunsch, möglichst lange und selbstbestimmt in den vertrauten vier Wänden wohnen zu bleiben. Vermieter können hier durch seniorenfreundliche Angebote einen wichtigen Beitrag leisten, so zum Beispiel mit dem Produkt "Vertrautes Wohnen". Dieses beinhaltet die Implementierung digitaler Assistenzsysteme, die es Mietern ermöglichen, Angebote aus den Bereichen Sicherheit, Kommunikation, Gesundheit und Komfort zu nutzen. Eine dadurch verbesserte Lebensqualität führt zu zufriedenen Mietern, was natürlich Wunsch des Vermieters ist. Damit wird bereits heute eine gesellschaftliche Verantwortung für Seniorinne...