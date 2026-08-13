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Langfristig Vermögen aufbauen: Wie Profis investieren
Wie Profis investieren

Private Anleger haben regelmäßig schlechtere Ergebnisse bei der Geldanlage als institutionelle Anleger:innen.  Investment-Experte Sascha Rabe gibt in seinem Buch Einblicke in erfolgreiches und langfristiges Vermögensmanagement. Er klärt Anlegerinnen und Anleger auf und schützt sie vor Fehlinformationen, überzogenen Versprechungen und riskanten Trends.
Fachbeiträge & Kommentare
Fischer/Pahlke/Wachter, Erb... / 4.7.6.1.1 Basiszinssatz
Kommentar
Fischer/Pahlke/Wachter, Erb... / 5.5.3.4 Kapitalisierungsfaktor für die Ermittlung des Wirtschaftswerts (§ 163 Abs. 11 BewG)
Kommentar
Fischer/Pahlke/Wachter, Erb... / 2.11.6.1 Regelbewertung
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Fischer/Pahlke/Wachter, Erb... / 4.5.1 Ermittlung des Unternehmenswerts unter "Berücksichtigung" der Ertragsaussichten
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