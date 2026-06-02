Betrug

Tastatur eines Bankautomaten
Tastatur eines Bankautomaten
PIN-Eingabe als Anscheinsbeweis für Fahrlässigkeit

Keine Haftung der Bank bei Abhebung mit gestohlener EC-Karte?

Wird mit einer gestohlenen EC-Karte unter Eingabe der PIN Geld abgehoben, spricht ein Anscheinsbeweis für einen grob fahrlässigen Umgang des Kunden mit der PIN, sodass die Bank nicht zur Erstattung verpflichtet ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die EC-Karte so unüberwindbare Sicherheitsmerkmale besitzt, dass die PIN nicht aus der Karte herausgelesen werden kann.
Cyberattacke: Glasfasern greifen die Breitbandhub-Elektronik an
Cyberattacke: Glasfasern greifen die Breitbandhub-Elektronik an
Corona-(Cyber)kriminelle

Corona-Phishing-Mails, Fake-Kunden-Infos, Hacker-Angriffe, Betrugsversuche

Cyber-Kriminelle haben, genau wie die unsäglichen Enkel-Trickbetrüger - wenig Skrupel und nutzen auch die Bedrohung durch den Coronavirus für ihre Zwecke. So sind bereits mehrere große Wellen von Phishing-Mails bekannt geworden, mit denen sensible Daten ausspioniert oder Trojaner in Umlauf gebracht werden sollen. Doch es gibt auch echte Angebote, Krankenhäusern bei Hacker-Angriffen zu helfen.
großes rotes Fragezeichen auf kariertem Papier
großes rotes Fragezeichen auf kariertem Papier
Richterliche Treuepflicht

Richterin trotz Information für zu Unrecht bezogenen Familienzuschlag verurteilt

Eine Richterin hatte einen ihr nicht zustehenden Familienzuschlag erhalten, obwohl sie dem Landesamt für Besoldung ihre geänderten familienrechtlichen Verhältnisse wahrheitsgemäß angegeben hatte. Es wurde als Betrug bestraft, dass sie das Landesamt für Besoldung nicht auf seinen Fehler hinwies. Begründete wurde die strenge Wertung mit ihrer besondere richterliche Treuepflicht.
VW Logo Airbag
VW Logo Airbag
Abgasmanipulation als sittenwidrige Schädigung

Diesel-Käufer erhält vollen Kaufpreis ohne Abzug einer Nutzungsentschädigung

Das LG Augsburg hat einem vom VW-Dieselskandal betroffenen Käufer den vollen Schadensersatz zugesprochen. Durch Einbau der Manipulationssoftware wurden die Verbraucher vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt. Bundesweit bisher einmalig erhielt VW keine Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer des Dieselfahrzeugs. Endlich ein klares Wort, das doch schon lange auf der Hand lag.
Betrug
Betrug
BFH-Kommentierung – Vermietung

Betrugsschaden als Werbungskosten abziehbar

Der BFH hatte die Entscheidung darüber zu treffen, ob Aufwendungen als Werbungskosten im Rahmen der Vermietung und Verpachtung auch dann in Betracht kommen, wenn es nicht zur Durchführung des Anschaffungsgeschäfts kommt. Dies kann, so der BFH, in Ausnahmefällen durchaus der Fall sein, nämlich wenn er einem betrügerischen Grundstücksmakler Bargeld in der Annahme übergibt, der Makler würde damit den Kaufpreis für ein bebautes Grundstück bezahlen.
Diebstahl
Diebstahl
Phishing

Nepper, Schlepper… Vorsicht vor neuer Steuer-Betrugsmasche

Finanzamt oder Fake, Erstattung oder Phishing? Die Finanzverwaltung warnt davor, dass zurzeit wieder gefälschte Post im Namen des Fiskus unterwegs ist. Auf diese Weise versuchen Betrüger, an Kontodaten zu kommen oder teure Steuernummern-Einträge zu verkaufen. Obwohl die Schreiben und Mails amtlich aussehen, sollten Betroffene genau darauf achten, wem sie ihre Informationen weiterleiten und was sie unterschreiben.
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