Steuerermäßigung wegen Unterbringung in einem Pflegeheim

Bild: Corbis Aufwendungen für die Unterbringung eines Angehörigen in einem Pflegeheim

Die Steuermäßigung für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, kann der Steuerpflichtige nur für seine eigene Unterbringung in einem Heim oder für seine eigene Pflege in Anspruch nehmen.