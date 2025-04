Neuer WHO-Vertrag stärkt Zusammenarbeit und Vorsorge

Ein neuer WHO-Vertrag bringt Hoffnung im Kampf gegen Pandemien: Über 190 Staaten einigten sich auf Maßnahmen zur schnelleren Erkennung und Eindämmung von Krankheitsausbrüchen. Verbesserte Zusammenarbeit, gerechtere Impfstoffverteilung und gestärkte Gesundheitssysteme sollen künftige Pandemien verhindern.

Eine weltweite Ausbreitung tödlicher Viren wie etwa Corona kann nach der Erwartung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach künftig früher eingedämmt oder sogar verhindert werden. Grund sei die Einigung von über 190 Staaten unter dem Dach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf einen neuen Pandemievertrag. «Diese Einigung kann ohne Übertreibung als historisch bewertet werden», sagte der SPD-Politiker in Berlin.

Informationen über Viren oder andere Erreger mit Pandemie-Potenzial würden künftig schneller international geteilt. Eine schnellere Gegenreaktion wäre dann möglich. «Und da steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein lokaler Ausbruch nie zu einer Pandemie wird, wenn man so ein Abkommen hat», so Lauterbach.

Lehren aus Corona

Mit dem neuen Vertrag verpflichten sich Länder, ihre Gesundheitssysteme und die Überwachung des Tierreichs zu stärken. Krankheitsausbrüche sollen schnell entdeckt und möglichst im Keim erstickt werden. Der WHO-Vertrag soll zudem chaotische Zustände bei der Beschaffung von Schutzmaterial und eine ungerechte Verteilung von Impfstoffen verhindern.

Dies waren Kritikpunkte am Corona-Management der Weltgemeinschaft. Ab Ende 2019 hatte sich das bis dahin unbekannte Virus Sars-CoV-2 von China aus innerhalb von Wochen weltweit ausgebreitet. Mangels klarer Regeln für die Impfstoff-Verteilung zogen die schwächsten Länder damals den Kürzeren. Die Menschen dort mussten oft lange auf die schützenden Mittel warten.

Lauterbach über USA enttäuscht

Bedauernd äußerte sich Lauterbach darüber, dass sich die USA mit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump nicht mehr an den Verhandlungen beteiligt haben und mit Wirkung im kommenden Januar aus der WHO austreten wollen. «Natürlich ist all das deutlich geschwächt worden durch den geplanten Austritt der Vereinigten Staaten», sagte er. «Aber der Rest der Weltgemeinde hat hier doch sehr gut zusammengearbeitet, sodass es eine große Leistung ist, dass der Vertrag jetzt zustande gekommen ist – trotz der widrigen Umstände.»

