14.07.2015 | News Gesundheitsförderung

Präventionsgesetz durch Bundesrat beschlossen

Am 10.7.2015 hat der Bundesrat mit dem „Präventionsgesetz" Regeln zur Gesundheitsförderung beschlossen. Die Gesundheitsförderung soll direkt im Lebensumfeld der Versicherten gestärkt werden, etwa in der Kita, der Schule, am Arbeitsplatz und im Pflegeheim.