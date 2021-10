Advertorial: Care Management

Angebote, die das emotionale und finanzielle Wohlbefinden und damit letztendlich auch die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken, werden für Arbeitgeber immer wichtiger. Weil sich die Arbeitswelt in den letzten zwei Jahren rasant verändert und neue Herausforderungen geschaffen hat.

Unternehmen, welche die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, erkennen, dass solche Maßnahmen eine gewinnbringende Investition sind. Nicht nur können Arbeitgeber mit entsprechenden Programmen krankheitsbedingten Fehlzeiten ihrer Mitarbeitenden entgegenwirken. Geeignete Maßnahmen steigern auch die Mitarbeiterbindung bzw. -motivation. Und ebenso die Leistungsfähigkeit der Belegschaft. Zudem sind sie ein ausgezeichnetes Differenzierungsmerkmal im Markt und stärken das Employer Branding - in Zeiten demographischen Wandels und sich verschärfendem „war for talents“ ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Diese Faktoren machen die sogenannten „Wellbeing-Progamme“ für klein- und mittelständische Unternehmen attraktiv. Zentral dabei die Erkenntnis: Die Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden lohnt sich.

Emotionales mit finanziellem Wohlbefinden ergänzen

„Wellbeing-Programme“ müssen sich an den geänderten Anforderungen in der Arbeitswelt orientieren. Eine Statistik der DAK-Gesundheit zeigt: Im Jahr 2020 war mehr als jeder fünfte Fehltag am Arbeitsplatz auf Probleme mit dem Muskel-Skelett-System zurückzuführen. Bei den psychischen Erkrankungen wie Burnout und Depressionen musste ein neuer Höchststand verzeichnet werden. Ergebnisse der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt-Studie „Gesund digital arbeiten?!“ zeigen zudem klar auf, dass digitaler Stress in negativer Korrelation mit Gesundheit, Wohlbefinden und Arbeitsfähigkeit steht. Diese Entwicklungen und Trends der veränderten Arbeitswelt müssen in die Wellbeing-Programme einfließen. Die Angebote haben sich am konkreten Bedarf der Belegschaft und an den geänderten Rahmenbedingungen zu orientieren. So verlieren zum Beispiel Tischtennisplatten oder Obstkörbe in Zeiten von hybriden Arbeitsmodellen an Bedeutung. Dagegen sind Maßnahmen zu ergreifen, die den durch die digitale Kommunikation ganz oder teilweise reduzierten persönlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten ausgleichen. Die weniger gewordenen persönlichen Kontakte führen dazu, dass Belastungen oder gesundheitliche Gefährdungen bei Mitarbeitenden oft unbemerkt bleiben. Dieser fatalen Entwicklung lässt sich aber über eine direkte persönliche oder telefonische Unterstützung entgegenwirken - zum Beispiel über Gesundheits-Hotlines. Bezüglich Muskel-Skelett-Erkrankungen lohnt es sich, den Mitarbeitenden konkrete Tipps an die Hand zu geben, wie sie diesen Erkrankungen vorbeugen können. Dies kann z. B. über Flyer oder Plakate erfolgen mit Übungen, die einfach nachgemacht und in den Arbeitsalltag integriert werden können.

Besonderen Mehrwert bieten Arbeitgeber, welche solche Services mit Leistungen für das finanzielle Wellbeing ergänzen. Die finanzielle Absicherung z. B. in Form der Berufsunfähigkeitsleistung ist eine sogenannte Worst-Case-Absicherung und bietet Sicherheit für den Fall der Fälle. Dies auch vor dem Hintergrund, dass derartige Absicherungen nicht ohne weiteres allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern z. B. wegen Vorerkrankungen oder hohen Beiträgen zugänglich wären. In diesem Sinn ist die Berufsunfähigkeitsleistung ein Schutz mit besonderem Wert.

Gesundheitsförderung und finanzielle Absicherung

Die betriebliche Einkommenssicherung bietet Arbeitgebern Vorteile. Sicherlich ist die Einführung von Wellbeing-Programmen - besonders für kleinere Unternehmen - nicht immer ohne weiteres möglich. Hier bietet elipsLife eine geeignete Lösung. In der betrieblichen Einkommenssicherung, mit der Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden für den Fall der Berufsunfähigkeit absichern können, ist das elipsLife Care Management enthalten. Dieses bietet umfangreiche Services zur Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Darüber hinaus bietet die Versicherungsdeckung Schutz für den Fall der Berufsunfähigkeit. Dieser Schutz ist der finanzielle Rettungsschirm in schwierigen Zeiten. Die elipsLife Einkommenssicherung ist somit eine Investition in das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus.

