Klimaanpassung in Kliniken

Selbst wenn Nachhaltigkeit in vielen Krankenhäusern bisher kein zentrales Thema ist, wird die notwendige Klimaanpassung sie dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Denn Krankenhäuser können schnell zu Betroffenen von Extremwetterereignissen wie Hitze, Starkregen, Überschwemmungen oder Stürmen werden. Sie sollten sich deshalb schon heute vorbereiten, meint Gastautorin Nicole Krojer.

Der bundesweite Hitzeaktionstag setzte im Juni deutlich sichtbare Signale: Hitze ist das größte klimabedingte Gesundheitsrisiko. Insbesondere Krankenhäuser müssen auch unter extremen Klimabedingungen Patient:innen versorgen können. Strukturelle Anpassungen wie Verschattung, Klimatisierung, Trinkstationen und grüne Außenbereiche sind längst unverzichtbar geworden.

Klimaanpassung geht über Hitzeschutz hinaus

Doch Klimaanpassung bedeutet weit mehr als Schutz vor Hitze. Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser oder Stürme gehören ebenfalls dazu. Das hat das Klinikum Eschweiler 2021 in dramatischer Weise erlebt: Durch Starkregen und Überschwemmungen wurde das gesamte Haus in nie dagewesenen Umfang getroffen, Teile mussten evakuiert und die Versorgung massiv eingeschränkt werden. Ein Fall, der deutlich macht: Auch in Deutschland sind Kliniken vor extremen Wetterereignissen nicht sicher – und brauchen Konzepte, wie sie darauf vorbereitet reagieren können.

Kliniken in besonderer Verantwortung

Gerade wegen ihrer vulnerablen Gruppen – Patient:innen mit unterschiedlichsten Gesundheitsrisiken – stehen Kliniken unter Druck: Hitzeschutz- und Katastrophenschutzpläne sind nicht optional, sondern Pflicht. Und: „Klimaschutz ist Gesundheitsschutz“ – dieses Prinzip gilt in alle Richtungen. Weiterführende Informationen dazu bietet diese „LinkedIn Live“-Session zum Thema Hitzeschutz.

Dieses Jahr ist das Thema Klimaanpassung medial stärker sichtbar. Presseaktionen wie der Hitzeaktionstag sowie Forderungen nach finanzieller und personeller Unterstützung im Gesundheitswesen schaffen den nötigen Rahmen für konkrete Maßnahmen.

Klimaanpassungsaktionswoche 15.–19. September 2025

Vom 15. bis 19. September 2025 findet die Woche der Klimaanpassung statt – unter dem Motto „#GemeinsamFürKlimaanpassung“. Diese Aktionswoche wurde vom Zentrum KlimaAnpassung (ZKA) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (⁠BMUV⁠) initiiert und bietet eine großartige Gelegenheit, Praxisbeispiele zu sammeln, Strategien zu diskutieren und erfolgreiche Methoden sichtbar zu machen – auch für den Gesundheitssektor.

Strategisch vorbereiten – die Zukunft sichern

Der Winter bringt etwas Ruhe, die jedoch nicht zu Untätigkeit führen sollte. Eine gute Vorbereitung ist das A und O: Kliniken sollten jetzt Klimaanpassung strategisch angehen, Hitzeschutz- und Starkregenpläne entwickeln, Verantwortlichkeiten definieren und Ressourcen sichern. Das ist nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch klinisch und wirtschaftlich sinnvoll.

Veranstaltungshinweis: ZUKE Green Health Kongress - Klimaanpassung im Fokus Der ZUKE Green Health Kongress 2025 nimmt das Thema Klimaanpassung erstmals in sein Programm auf – und wird es zukünftig begleiten. Unter dem Motto „Zukunftsfähig wirtschaften. Gesundheit gestalten“ schafft die Veranstaltung eine Plattform, in der Kliniken, Verbände, Unternehmen und NGOs gemeinsam praxisnahe Lösungen diskutieren – von Hitzeschutz bis Resilienz gegenüber Starkregen.

Fazit: Klimaanpassung ist Gesundheitsvorsorge

Klimaanpassung ist keine weit entfernte Herausforderung – sie ist Realität. Für Kliniken bedeutet das: Jetzt handeln, strategisch planen, Patient:innen aktiv schützen. Klima- und Gesundheitsschutz gehören zusammen – und wer sich rechtzeitig vorbereitet, schützt nachhaltig.