Qualifikationen ukrainischer Ärzte sollen rasch anerkannt werden

Bild: Pexels Geflüchtete Ärzte sollen zügig eine Berufserlaubnis erhalten.

Die Berufsqualifikationen von aus der Ukraine geflüchteten Ärzten und Pflegekräften sollen in Deutschland zügig anerkannt werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder am 11.4.2022 in einer Videoschalte geeinigt.