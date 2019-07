Betriebsausgabenabzug: Erlangung eines Professorentitels

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG Für spezialisierte Ärzte ist die Erlangung weiterer beruflicher Titel von Vorteil.

Die Aufwendungen eines steuerpflichtigen Arztes für die Erlangung eines Professorentitels können unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebsausgaben anerkannt werden.

Vor dem FG klagte der Partner einer hochspezialisierten Arztpraxis. Mit der GmbH hatte er in 2013 einen "Wissenschaftsvertrag" geschlossen.

Erlangung eines Titels betrieblich veranlasst

Die GmbH vermittelte dem Kläger u.a. eine Nebentätigkeit an einer Universität im Ausland, welche auf die Verleihung eines entsprechenden Titels ausgerichtet war. Der Kläger machte die Zahlung an die GmbH als Betriebsausgaben geltend. Das Gericht entschied rechtskräftig, anders als das FG Münster in einem ähnlichen Fall (FG Münster, Urteil v. 13.10.2017, 4 K 1891/14 F, Haufe Index 11395004), dass hier die Erlangung des Titels betrieblich veranlasst war und damit der Betriebsausgabenabzug möglich war.

