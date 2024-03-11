Arzthonorar

Wartezimmer mit mehreren Leuten und Ärztin
Wartezimmer mit mehreren Leuten und Ärztin
GKV-Spitzenverband

Ärztliche Praxen erzielen höheren Ertrag

Die wirtschaftliche Lage der niedergelassenen Ärzte in Deutschland war 2021, mit einem durchschnittlichen jährlichen Reinertrag von 237.000 Euro pro Praxisinhaber, sehr gut. Das entspricht einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zu 2019. Der GKV-Spitzenverband strebt in den aktuellen Verhandlungen eine moderate Honorarentwicklung an, um die ambulante Versorgung sicherzustellen und die finanzielle Situation der Beitragszahler zu berücksichtigen.
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