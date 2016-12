19.12.2012 | News Arzthonorar

Klinikärzte wollen mehr verdienen

Bild: Haufe Online Redaktion

Für die rund 50.000 Ärzte an den kommunalen Kliniken stehen Tarifverhandlungen an. Die Medizinergewerkschaft Marburger Bund (MB) will eine deutliche Gehaltssteigerung erreichen. Gefordert wird mehr Geld für weniger Leistung.