Praxisgebühr

31.07.2013 | News BARMER GEK

Keine Prämienausschüttung trotz Steigerung des Überschusses

Bild: Haufe Online Redaktion

Die BARMER GEK verkündete für das letzte Jahr Erfreuliches: In 2012 seien die Einnahmen gewachsen und das Ergebnis der Krankenkasse wurde verbessert. Von einer Prämienausschüttung an Versicherte sieht die BARMER GEK ab. Dafür werde es auch in 2014 keinen Zusatzbeitrag geben.mehr