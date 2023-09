Ärztliche Praxen erzielen höheren Ertrag

Bild: Corbis Der Reinertrag der niedergelassenen Ärzte in Deutschland ist von 2019 auf 2021 um 5 Prozent gestiegen.

Die wirtschaftliche Lage der niedergelassenen Ärzte in Deutschland war 2021, mit einem durchschnittlichen jährlichen Reinertrag von 237.000 Euro pro Praxisinhaber, sehr gut. Das entspricht einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zu 2019. Der GKV-Spitzenverband strebt in den aktuellen Verhandlungen eine moderate Honorarentwicklung an, um die ambulante Versorgung sicherzustellen und die finanzielle Situation der Beitragszahler zu berücksichtigen.