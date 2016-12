26.02.2016 | News Kommentar

Illegale Ferienwohnungen: Metropolen wird immer mehr Wohnraum entzogen

Bild: Zabel Property AG

Obwohl Wohnraum in den Metropolen knapp ist und zunehmend knapper wird, werden dem Markt in vielen großen Städten Wohnungen durch illegale Ferienwohnungen entzogen. Denn eine steigende Zahl von Städtetouristen wohnt lieber in einer Ferienwohnung als in einem Hotel. Ein Beispiel dafür ist Berlin. Ein Kommentar von Thomas Zabel, Vorstand der Zabel Property AG.mehr