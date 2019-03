Airbnb & Co. machen Wohnungseigentümern das Vermieten an Touristen leicht, für Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt ist das ein Problem

Bild: Airbnb Airbnb & Co. machen Wohnungseigentümern das Vermieten an Touristen leicht, für Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt ist das ein Problem

Während Airbnb im Übernahmefieber schon Hotels ins Visier nimmt, gehen deutsche Städte weiter gegen die Zweckentfremdung von privaten Wohnungen vor. München und Berlin liegen schon länger im Clinch mit der Ferienwohnungsplattform. Hamburg folgt mit einer Registrierpflicht ab dem 1. April.

Während Airbnb im Übernahmefieber schon Hotels ins Visier nimmt, gehen deutsche Städte weiter gegen die Zweckentfremdung von privaten Wohnungen vor. München und Berlin liegen schon länger im Clinch mit der Ferienwohnungsplattform. Hamburg folgt mit einer Registrierpflicht ab dem 1. April.

Hamburg ist die jüngste Stadt im Reigen der drei großen deutschen Metropolen, die es Vermietern schwerer machen wollen, ihre Wohnungen über Airbnb als Feriendomizil zu inserieren: Ab dem 1. April dürfen Anzeigen hier nur noch mit einer sogenannten Wohnraumschutznummer veröffentlicht werden. Einen entsprechenden Online-Dienst hat die Hansestadt bereits gestartet, die ersten Nutzer sind registriert.

"Die wirklich beachtliche Zahl von bisher 2.448 Registrierungen ist ein großer Erfolg". Hamburger Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD)

Auch Portale sind verpflichtet, Angebote in Hamburg mit einer solchen Nummer zu veröffentlichen. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Bußgelder bis zu 500.000 Euro.

Nach Angaben von Airbnb vermieten oder untervermieten in der Hansestadt rund 9.000 Eigentümer und Mieter ihre Wohnungen oder einzelne Zimmer über das Online-Portal. Airbnb wiederum sieht sich bereits nach neuen Geschäftsfeldern um: Wie internationale Medien berichten, will das US-Unternehmen sich an der indischen Gruppe Oyo Hotels & Homes mit bis zu 200 Millionen US-Dollar beteiligen.

Online-Registrierung in Hamburg: digital, kostenfrei und von Airbnb gelobt

Die Online-Registrierung sei "ein schlankes Verfahren, ein schnelles Verfahren und vor allem ein gebührenfreies Verfahren", schwärmte die Senatorin. Nach anfänglicher Kritik an der Verschärfung der Vermietungskonditionen lobte sogar Airbnb das "digitale und schlanke Registrierungssystem in Hamburg".

Hamburg rechtfertigt die neuerliche Verschärfung nach Einführung des Wohnraumschutzgesetzes, das zum Jahresbeginn 2019 in Kraft getreten ist, nicht nur mit der Wohnungsknappheit, sondern auch damit, dass die Lebensqualität in Szenestadtteilen wie dem Schanzenviertel oder St. Pauli, in denen besonders viele Kurzzeit-Gäste unterkommen, geschützt werden müsse.

Novelle des Wohnraumschutzgesetzes: Daten werden an Finanzamt übermittelt

Die Zeitspanne, in der eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden darf, wurde bereits im Rahmen der Novelle des Hamburger Wohnraumschutzgesetzes von sechs Monaten auf acht Wochen verkürzt. Nur ein Teil der Wohnung, der weniger als die Hälfte der Gesamtwohnfläche ausmachen muss, darf ständig angeboten werden. Dabei muss ein Belegungskalender geführt werden. Außerdem werden die Daten an die Finanzbehörden übermittelt.

Für die Durchsetzung des Wohnraumschutzgesetzes sind in den Hamburger Bezirksämtern 29 Stellen vorgesehen, acht wurden neu geschaffen. Es sei im wesentlichen Ermittlungsarbeit, sagte Jens Ehrling vom Bezirksamt Altona, das die Federführung übernommen hat.

Wenig Erfolg mit Registrierung: Berlin will Druck auf Airbnb verschärfen

In Berlin müssen sich Homesharer bereits seit Mai 2018 registrieren lassen, wenn sie ihre Wohnung oder Zimmer zeitweise an Feriengäste vermieten. Wer die gesamte Wohnung anbietet, benötigt eine behördliche Genehmigung vom Bezirksamt. Seit August 2018 drohen nach einer Übergangsfrist bei Verstößen Bußgelder.

Da sich aber viele Vermieter trotzdem nicht daran halten, kündigte Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) nun eine "härtere Gangart" gegen Airbnb an.

"Beim Umgang mit Ferienwohnungen bleibt es das A und O, dass die Registrierungspflichten eingehalten werden. Mitwirkungspflichten der Anbieter müssen stärker durchgesetzt werden." Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke)

Lompscher will mit den Berliner Bezirken verabreden, wie man vielleicht am Beispiel München effektiver gegen Airbnb vorgehen kann: Das Verwaltungsgericht München hatte Airbnb im Dezember 2018 dazu verurteilt, der Stadt München Auskunft über seine Gastgeber zu geben. Airbnb hat dagegen Rechtsmittel eingelegt.

Auch der Berliner Senat fordert von Airbnb schon länger Informationen über nicht registrierte Vermieter und stößt damit auf Widerstand bei dem Unternehmen: Airbnb beruft sich auf den Datenschutz und hat in der Vergangenheit mehrfach darauf verwiesen, dass es der Senat abgelehnt habe, gemeinsam mit der Vermittlungsplattform ein Registrierungssystem aufzubauen.

Untervermietung an Feriengäste: Auch ein Fall für deutsche Gerichte

Mit wachsenden Touristenzahlen und immer mehr Vermittlungsportalen im Internet entscheiden sich zunehmend Wohnungseigentümer dazu, ihre Wohnungen an wechselnde Feriengäste zu vermieten. Das beschäftigt auch die Gerichte. Der Infodienst Recht und Steuern der Bausparkasse LBS hat Urteile zum Thema gesammelt.

Ein Bebauungsplan, der ein Nebeneinander von Dauerwohnungen und jeweils einer Ferienwohnung innerhalb eines Hauses vorsieht, ist nach Überzeugung des Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern (Aktenzeichen 3 K 58/16) zulässig.

Dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz des Landes Berlin zu Folge ist eine vorherige behördliche Genehmigung erforderlich. Diese Genehmigung kann nicht im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes erwirkt werden, urteilte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Aktenzeichen 10 S 34.15).

In einem allgemeinen Wohngebiet kann die Nutzung von Immobilien als Ferienwohnungen gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen. In einem Fall in Berlin-Pankow hatten sich Nachbarn über nächtlichen Lärm, versehentliches Klingeln und andere Störungen beschwert. Das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Aktenzeichen 13 L 274.13) untersagte die weitere Intensivnutzung als Ferienwohnung.

Wer von seinem Vermieter eine Erlaubnis zur Untervermietung erhalten hat, darf nicht in beliebigem Umfang Feriengäste bei sich einquartieren. Der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen VIII ZR 210/13) stellte abschließend fest, dass eine Untervermietungserlaubnis nicht so weit auszulegen sei.

Wenn der Eigentümer einer Immobilie seinem Mieter die unerlaubte Nutzung als Ferienwohnung nachweisen will, dann darf er sich zu diesem Zweck keinesfalls Zutritt zu der Immobilie verschaffen. Das Landgericht Berlin (Aktenzeichen 67 S 20/18) sah darin eine schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Mieters. Hinter diesem Übergriff stehe die mögliche Pflichtverletzung wegen einer Vermietung an Feriengäste zurück.

Ein Vermieter, der etwas gegen eine ungenehmigte Vermietung seines Objekts an Airbnb-Gäste unternehmen will, sollte nicht unbedingt als erste Maßnahme die Kündigung wählen. Sinnvoller ist es, den Mieter zunächst abzumahnen. Darauf wies das Landgericht Berlin (Aktenzeichen 67 S 154/16) einen Eigentümer hin.

Und was geschieht, wenn eine Vermietung an Touristen innerhalb einer WEG weder durch die Teilungserklärung noch durch andere Vereinbarungen verboten ist? Dann kann nach Auffassung des Bundesgerichtshofes (Aktenzeichen V ZR 72/09) diese Nutzung zulässig sein. Und zwar "an täglich oder wöchentlich wechselnde Feriengäste".





Das könnte Sie auch interessieren:

Heimliche Fotos können Kündigung wegen Airbnb-Vermietung kippen