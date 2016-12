04.12.2015 | News Gesetzgebung

Stuttgart beschließt Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen

Wohnungen und Häuser dürfen in Stuttgart künftig nicht mehr ohne triftigen Grund dauerhaft leer stehen. Im Kampf gegen die Wohnungsnot hat der Gemeinderat ein so genanntes Zweckentfremdungsverbot beschlossen, das zum 1.1.2016 in Kraft tritt.mehr