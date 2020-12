Ausnahmeregelung: Mehr Wohnungsbau auf Sylt erlaubt

Auf Sylt dürfen mehr neue Dauerwohnungen für Einheimische gebaut werden als bisher von Schleswig-Holstein eingeplant, um die knappen Flächenreserven zu schonen. Die Ausnahme haben vier Inselgemeinden mit dem Land vertraglich geregelt. Die Wohnungswirtschaft hat Interesse an Grundstücken angemeldet.

Einheimische auf der Urlaubsinsel Sylt könnten sich Wohnungen häufig nicht mehr leisten. Deshalb habe man mit betroffenen Inselgemeinden einen raumordnerischen Vertrag geschlossen, der es möglich mache, mehr neue Dauerwohnungen zu bauen als bisher erlaubt, "um den großen Bedarf jedenfalls teilweise zu decken", erklärte Schleswigs-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

Der Vertrag mit Schleswig-Holstein regelt Ausnahmen von der Vorgabe der Landesplanung, den Neubau von Dauerwohnungen bis 2030 auf zehn Prozent des Bestandes zu begrenzen. Hintergrund dafür sind die bereits knappen Flächenreserven auf der Insel. Unterzeichnet haben am 18. Dezember die Inselgemeinden Hörnum, Kampen, List und Wennigstedt-Braderup. Die Gemeinde Sylt (Westerland, Tinnum, Keitum, Archsum, Morsum, Munkmarsch, Rantum) ist nicht beigetreten – Berichten lokaler Medien zufolge klagt die Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht gegen den Vertrag.

Wohnungswirtschaft "bewirbt" sich um Grundstücke

Der mit dem Land geschlossene Vertrag ermögliche eine Trendwende, lobte Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) den Vorstoß. Nun stünden die Gemeinden in der Pflicht, auch den sozialen Wohnungsunternehmen Grundstücke zur Verfügung zu stellen, damit diese dort bezahlbaren Wohnraum bauen können. "Voraussetzung ist ein Kataster, damit alle wissen, wo was gebaut werden kann", so Breitner.

Über die konkrete Bebauung der einzelnen Flächen entscheiden die Gemeinden in eigener Zuständigkeit. Nach dem Wunsch der Landesregierung sollen die neuen Wohnungen aber möglichst auf bereits versiegelten Flächen entstehen. In Kampen und Wennigstedt-Braderup stehen Planungen an. In List wird nach Angaben der Innenministerin eine städtebauliche Innenentwicklung zur Revitalisierung der ehemaligen Marineversorgungsschule vorbereitet – die Gemeinde will auf den Brachflächen 300 Wohnungen und 90 Ferienhäuser bauen.

Wohnungsunternehmen bemängeln zu viele Ferienwohnungen

VNW-Chef Breitner kritisierte, dass der Tourismus schon heute den kommunalen Alltag in den Nord- und Ostseebädern Schleswig- Holsteins diktiere. Zwar sei es verständlich, dass die Gemeinden auf Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer nicht verzichten könnten, der jetzt geschlossene Vertrag dürfe die Gemeinden jedoch nicht von der Pflicht entheben, eine Obergrenze für die Zahl von Ferienwohnungen festzulegen.

Die norddeutschen Wohnungsunternehmen bemängeln, dass bei der Planungshoheit der Städte und Gemeinden der Ferienwohnung häufig der Vorzug vor dem Dauerwohnen eingeräumt werde. "Wohnungsbauprojekte werden in der Saison oftmals zurückgestellt und nach der Saison vernachlässigt", so Breitner. Es gehöre zur kommunalen Daseinsvorsorge, Einheimischen die Möglichkeit zu bieten, vor Ort und nah am Arbeitsort wohnen zu können.





